König Charles III. beim Gottesdienst – Diese Geste spricht Bände

Der Ostersonntag (20. April) in Windsor war ein Fest fürs Auge! König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) zeigten sich beim traditionellen Gottesdienst in der St. George’s Chapel in einem perfekt abgestimmten Look. Dabei sorgte ihr Auftritt nicht nur modisch, sondern auch symbolisch für Furore.

Camilla strahlte in einem puderblauen Mantelkleid, das die Blicke auf sich zog. Charles trug einen marineblauen Prinz-von-Wales-Karoanzug. Seine Krawatte und sein Einstecktuch? Perfekt auf Camillas Ensemble abgestimmt. Ein modisches Statement, das die königlichen Fans jubeln ließ!

König Charles und Camilla: Expertin lässt tief blicken

Doch hinter dieser Modewahl steckt mehr als nur Stil. Farbexpertin Karen Haller erklärt gegenüber „Express“, dass die gewählten Outfits „Vertrauen, Loyalität und Stabilität“ widerspiegeln. „Blau spiegelt Qualitäten wider, die seit langem mit der Monarchie und Führung verbunden sind. Es vermittelt Vertrauen, Loyalität und Stabilität, alles Werte, die von einem konstitutionellen Monarchen erwartet werden“, verrät die Autorin.

„Dunkleres Blau drückt gelassene Autorität aus, während helleres Blau eine entspanntere und zugänglichere Präsenz suggeriert. Da sowohl König Charles III. als auch Königin Camilla Blau tragen, entsteht ein Gefühl der visuellen Harmonie und Einheit, das ihre gemeinsame Rolle und ihre ständige Präsenz innerhalb der königlichen Familie subtil unterstreicht“, so Haller weiter.

Camilla setzte dem Look die Krone auf – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein prächtiger Hut mit einer riesigen Rose, beige Lederhandschuhe und elegante Pumps rundeten ihr Outfit ab. Da dürften selbst kritischsten Modebeobachter beeindruckt sein.