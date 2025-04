König Charles III.: An Ostern verkündet er es – die Nachricht ist eindeutig

Es ist eine Botschaft, die nachklingt: König Charles III. hat sich wieder persönlich mit einer öffentlichen Rede zu Wort gemeldet – und zwar mit der traditionellen Osteransprache, die viele Royal-Fans bewegt. Zum Gründonnerstag (17. April) sprach der britische Monarch über die „große Grausamkeit und große Güte“ der Menschheit und zeigte sich emotional und nachdenklich.

„Eines der Rätsel unseres Menschseins ist, dass wir sowohl zu großer Grausamkeit als auch zu großer Freundlichkeit fähig sind“, so Charles. Besonders berührend: Der König erinnerte an die mutigen Helfer in kriegsgeplagten Regionen, die täglich ihr eigenes Leben riskieren, um anderen zu helfen. Diese Menschen, sagte er, verdienten unsere Bewunderung – für „ihre Unverwüstlichkeit, ihren Mut und ihr Mitgefühl.“

König Charles III.: Die Botschaft ist eindeutig

Am Donnerstagmorgen (17. April) nahmen König Charles III. und Königin Camilla in der Kathedrale von Durham am traditionellen Gründonnerstagsgottesdienst teil, wie der „Mirror“ schreibt. Dort verteilte der Monarch das sogenannte Gründonnerstag-Geld – eine britische Ostertradition mit jahrhundertelanger Geschichte. Jeder geladene Gast erhielt zwei kleine Lederbeutel: Einen roten mit Münzen für Nahrung und Kleidung und einen weißen mit sogenannten Gründonnerstag-Münzen. Dieses Jahr im Wert von 76 Pence, entsprechend dem Alter des Königs.

+++König Charles: Bei dieser Frage hält Camilla plötzlich inne+++

Letztes Jahr hatte Charles wegen seiner Krebserkrankung auf öffentliche Auftritte verzichten müssen. Umso mehr wird sein diesjähriger Besuch in Durham als starkes Zeichen gewertet. Tausende Royal-Fans hatten sich entlang der Straßen versammelt, um ihrem König die Ehre zu erweisen.

Mehr News aus der Royals-Welt:

In seiner Osterbotschaft betonte König Charles III. abschließend die bleibende Kraft von Glaube, Hoffnung und Liebe und erklärte: „Die größte von ihnen ist die Liebe.“ Mit diesen Worten wünschte der König allen Menschen ein friedliches Osterfest.