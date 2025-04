König Charles: Bei dieser Frage hält Camilla plötzlich inne

Königin Camilla (77) spricht offen über König Charles III. (76) und seine Krebserkrankung. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen bleibt der Monarch aktiv und erfüllt seine königlichen Pflichten mit Bravour. Nicht einmal ein Krankenhausaufenthalt im März konnte ihn lange bremsen. Kurze Zeit später war er wieder bei öffentlichen Terminen zu sehen.

Auf einer Italienreise plauderte Camilla gegenüber britischen Journalisten des „Hello!“-Magazins: „Ich denke, er [Charles] liebt seine Arbeit, und sie hält ihn am Leben.“ Einblicke in ihr Privatleben gab es ebenfalls. Ihren Besuch in Italien nutzten Charles und Camilla, um ihren 20. Hochzeitstag im Vatikan zu feiern. Papst Franziskus (88) gratulierte persönlich!

König Charles: Das ist sein Lebenselexir

Bei einem Bankett mit Italiens Präsident Sergio Mattarella (83) bewies Charles seinen Humor: „Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, ein romantisches Candle-Light-Dinner für uns zu veranstalten.“ Camilla, die sich währenddessen mit Reportern unterhielt, verriet das Geheimnis ihrer Ehe: „Was ist das Geheimnis? Ich weiß nicht…“, pausiert die Königin und fügt an: „wahrscheinlich Freundschaft.“

Doch der volle Terminkalender ist auch Teil ihres Erfolgsrezepts. „Wir sind ständig in unterschiedlichen Richtungen unterwegs, wie Schiffe, die sich in der Nacht kreuzen.“ Charles und Camilla heirateten 2005 in Windsor, Jahrzehnte nach ihrer ersten Romanze in den 70ern. Beide haben eine bewegte Vergangenheit: Charles war mit Prinzessin Diana (†36) und Camilla mit Andrew Parker Bowles verheiratet. Ihre Beziehung war lange umstritten.

Seit Charles im Februar 2024 seine Krankheit öffentlich machte, steht Camilla ihm unerschütterlich zur Seite.