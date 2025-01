„Klein gegen Groß“ – „Gefragt – Gejagt“-Jägerin kommt ins Straucheln – „Echt deutlich“

Im Duell „Klein gegen Groß“ stellen sich Stars erneut jungen Herausforderern. Und der Auftakt ins Quizjahr 2025 könnte nicht spannender sein. Am Samstagabend (4. Januar) lädt Kai Pflaume zu zehn Wettkämpfen zwischen talentierten Kindern und prominenten Herausforderern – darunter sportliche Höchstleistungen und Wissensduelle.

Zu den Gästen zählen unter anderem Formel-1-Experte Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne, Schauspieler Tobias Moretti oder Fußballlegende Lothar Matthäus. Doch vor allem ein Duell mit „Gefragt-Gejagt“-Star Annegret Schenkel sorgt für Aufsehen. Denn die sonst so schlagfertige Jägerin gerät glatt ins Wanken.

„Klein gegen Groß“: Es wird spannend!

Bei „Klein gegen Groß“ stellen sich am Samstagabend junge Talente prominenten Gegnern. In der jüngsten Ausgabe will sich der 12-jährige Leo in einem Wissensduell rund um Länder-Wappen beweisen. Und das gegen keine Geringere als „Gefragt – Gejagt“-Jägerin Annegret Schenkel. Eines ihrer Fachgebiete: Geografie – sie ist also perfekt vorbereitet.

Trotz seiner starken Konkurrenz ist Leo siegessicher und scherzt: „Ich bin bestens gewappnet.“ Und tatsächlich hat der junge Herausforderer allen Grund zur Zuversicht: Mit einer unglaublichen Leistung errät Leo 46 Wappen korrekt. Ein Score, der die Messlatte extrem hochlegt.

„Klein gegen Groß“: ARD-Star gerät ins Straucheln

Schenkel lässt sich nicht einschüchtern und legt motiviert los. Doch trotz ihrer Routine in der Quizwelt unterläuft ihr ein folgenschwerer Fehler: Sie verwechselt ein Wappen, was sie wertvolle Sekunden und den Anschluss an Leo kostet.

Mit 36 korrekt erratenen Wappen bleibt sie am Ende hinter ihrem jungen Kontrahenten zurück. „Echt deutlich“, staunt die Quizmeisterin selbst, als Kai Pflaume das Ergebnis verkündet.

Leo darf sich am Ende nicht nur über einen Sieg bei „Klein gegen Groß“ freuen, sondern auch auf einen Tagesausflug zur Formel-1-Rennstrecke nach Belgien.