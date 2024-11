„Klein gegen Groß“: Henning Baum unterläuft Patzer – Zuschauer merken es sofort

Am Samstag (23. November) geht die beliebte Spielshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume in eine neue Runde. Auf dem Programm stehen wieder spannende, witzige und mitreißende Duelle zwischen talentierten Kindern und prominenten Gästen. Wer punktet in den außergewöhnlichen Challenges: Die jungen Ausnahmetalente oder die erfahrenen Stars?

Kurz nach Beginn rückt das Spielgeschehen allerdings in den Hintergrund – stattdessen sorgt ein Patzer von Schauspieler Henning Baum für Aufsehen.

„Klein gegen Groß“ geht in neue Runde

In der jüngsten Ausgabe „Klein gegen Groß“ begrüßt Kai Pflaume prominente Gäste wie Schauspielerin Franka Potente, Comedy-Legende Jürgen von der Lippe oder Sänger Rainhard Fendrich. Neben beeindruckenden Geschichten aus der griechischen Mythologie, seltenen Geigen und Comedy-Highlights gibt es jede Menge Action und Emotionen.

Ein besonderes Highlight: Schauspieler Henning Baum – bekannt aus der Serie „Der letzte Bulle“ – tritt gegen den achtjährigen Benedikt an. Die Herausforderung: Beide müssen im Schattentheater Szenen aus griechischen Mythen wie dem Trojanischen Krieg oder den Abenteuern von Odysseus erkennen und die wichtigsten Fakten korrekt benennen.

„Klein gegen Groß“: Fans bemerken Patzer sofort

Henning Baum schlägt sich tapfer und glänzt mit Wissen über Götter und Helden. Doch auch ein gestandener Schauspieler bleibt nicht vor Patzern gefeit: Mitten im Spiel nennt er seinen Mini-Gegner plötzlich Benjamin statt Benedikt. Ein Fehler, der dem Publikum nicht entgeht.

„Henning Baum hat sich so gut vorbereitet, dass er seinen Gegner Benjamin und nicht Benedikt nennt“, ätzt ein Fan auf X. Gegenwind folgt sofort: „Wieder am Meckern?“, antwortet ein User prompt auf die Nachricht. Hat doch auch etwas Sympathisches, wenn selbst Prominente mal ins Straucheln geraten.

Letztendlich muss sich Henning Baum gegen seinen Mini-Gegner geschlagen geben. Als Preis erhält Benedikt eine Einladung zum Fußballspiel Leverkusen gegen den VfB Stuttgart sowie ein signiertes Trikot seines Idols, Profi-Kicker Florian Wirtz.