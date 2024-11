Helene Fischer: Bei „Klein gegen Groß“ kommt sie an ihre Grenzen – „Es fiel mir sehr sehr schwer“

Fans von Helene Fischer dürften bereits seit Wochen auf diesen Abend gewartet haben. Denn am Samstagabend (2. November) liefert sich die Schlagerlegende in der ARD-Show „Kleinen gegen Groß“ einen Wettkampf gegen ihren größten Fan.

Die Schlagersängerin ist für ihre stimmlichen Glanzleistungen, beeindruckenden Choreographien und spektakulären Akrobatikeinlagen bekannt. Ihren Durchbruch feierte sie mit dem Hit „Atemlos“, nach fast zwanzig Jahren im Geschäft kann die Musikerin ein großes Portfolio an Songs vorweisen. Doch im direkten „Klein gegen Groß“-Duell macht der Superstar plötzlich gar keine gute Figur mehr.

Helene Fischer muss sich geschlagen geben

Am Samstagabend führt Kai Pflaume durch die Spieleshow „Klein gegen Groß“ und kündigt gegen 21.30 Uhr das große Duell von Helene Fischer und der kleinen Johanna an. Die 10-Jährige ist ein großer Fan der Schlagerikone und hat bereits ein Stadium-Konzert der Sängerin besucht. Nun möchte das Mädchen live im Studio ihr Können unter Beweis stellen und traut sich gegen die Musikerin in den Ring zu steigen.

Doch bevor es los geht, übergibt Johanna ihrem Idol ein rosa Armband, das als Glücksbringer dienen soll. Die Aufgabe des Duells ist alles andere als leicht: Drei geigenspielende Kinder tragen gleichzeitig jeweils einen Song von Helene Fischer vor. Die Sängerin und die kleine Johanna müssen innerhalb von kürzester Zeit alle drei zeitgleich gespielten Lieder erraten. Dem Schlagerstar ist seine Ehrfurcht vor dieser Aufgabe geradezu ins Gesicht geschrieben.

Als das Spiel beginnt, wird schnell klar, dass Johanna der wohl größte Helene-Fischer-Fan dieses Landes zu sein scheint. Souverän erkennt die 10-Jährige jeden gespielten Song der Sängerin, in insgesamt vier Runden liegt sie jedes Mal richtig. Der Schlagerstar selbst hingegen kämpft mit der herausfordernden Aufgabenstellung. Die Musikerin gibt neidlos zu: „Das ist mir schleierhaft, wie du das aus diesem Wirrwarr errätst.“

Weiter outet sich der Superstar: „Das sind die älteren Songs, mit denen bin ich nicht mehr so ganz vertraut, muss ich ehrlich sagen.“ Selbst die Texte mancher ihrer Songs fallen der Sängerin auf Anhieb nicht mehr ein. Bei der Anzahl an Liedern, die Fischer in den letzten zwanzig Jahren veröffentlicht hast, ist das jedoch auch kein Wunder. Zwischendurch versteckt sich die 40-Jährige sogar beschämt hinter ihrem Pult.

Schlussendlich kann sich Johanna mit einem Punktestand von 12 zu 7 gegen den Schlagerstar durchsetzen. Helene Fischer reflektiert das Spiel mit den Worten: „Es fiel mir sehr sehr schwer.“ Die Sängerin scheint ihrem kleinen Fan den Sieg jedoch voll und ganz zu gönnen und lädt Johanna und ihre Familie zu einem ihrer nächsten Konzerte ein.