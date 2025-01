Ralf Schumacher und Partner Étienne: Es passiert wirklich

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) wagen sich nach ihrem Coming-Out im Sommer 2024 nun erneut ins Rampenlicht.

Dabei treten sie gemeinsam am Samstagabend, 4. Januar 2025, in der beliebten ARD-Quizshow „Klein gegen Groß“ auf. Das Paar muss sein Wissen über Automarken unter Beweis stellen und herausfinden, welche Marke oder welches Modell zu den jeweiligen Rücklichtern gehört.

Ralf Schumacher und Partner Étienne betreten ungewohntes Terrain

Ralf und Étienne müssen sich mit dem elfjährigen Laurin aus Wien duellieren. Die Teilnahme an der ARD-Quizshow bedeutet für die beiden aber ein weiterer mutiger Schritt.

Im Sommer 2024 entschloss sich Ralf Schumacher für ein öffentliches Coming-Out. Kurz darauf veröffentlichte er ein Foto mit Étienne. Anschließend folgten Interviews sowie Statements, die einen Einblick in das private Leben des Ex-Rennfahrers und seines Partners gaben. Und nun folgt also der erste öffentliche Auftritt in einer Abendshow.

Abschließend bleibt es spannend abzuwarten, wie das Paar die Wissensfragen meistern wird. Agieren Étienne und Ralf als Quizduett genauso vereint wie auf privater Ebene? Die Folge von „Klein gegen Groß“ wird jedenfalls am 4. Januar zur Primetime um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein.