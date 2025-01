Aufstand gegen ARD-Moderator: „Wir sind bestürzt“

Es brodelt im Kulturbetrieb! Über 100 Autorinnen, Autoren und Kulturschaffende gehen auf die Barrikaden und protestieren gegen die ARD. Der Grund? Die Neubesetzung der Kultursendung „Titel, Thesen, Temperamente“ mit Thilo Mischke (43) sorgt für mächtig Zündstoff!

Kurz vor Weihnachten entschied die ARD, den scheidenden Max Moor durch Mischke zu ersetzen. Doch dessen frühere Werke wie „In 80 Frauen um die Welt“ und „Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen“ stoßen auf scharfe Kritik. Ein offener Brief an die ARD-Verantwortlichen lässt keinen Zweifel: Diese Entscheidung passt vielen nicht!

ARD-Moderator sorgt für Wirbel

In dem offenen Brief, den der „Tagesspiegel“ am Donnerstag (2. Januar) veröffentlichte, machen sie ihren Ärger freien Luft. Dabei hatte die ARD sich 2022 verpflichtet, aktiv gegen Sexismus vorzugehen. Doch Kritiker werfen nun vor, ihre Prinzipien zu verraten. Mischkes Bücher seien nicht nur „unterkomplex“, sondern auch misogyn, so die Vorwürfe. Trotz lauter Proteste und fundierter Kritik scheint die ARD an Mischke festzuhalten – sehr zum Unmut vieler Kulturschaffender.

Im offenem Brief heißt es außerdem: „Thilo Mischke hat sich jedoch – entgegen der Behauptung der ARD – bis jetzt nicht kritisch mit seinem Werk auseinandergesetzt und sich nicht ausreichend distanziert. Auch seine Behauptung aus jüngster Zeit, es handele sich um ein rein fiktionales Werk, wird durch das eigene Nachwort des Buches widerlegt: „Diese Reise hat stattgefunden, ich muss mich nicht rechtfertigen.“ Die Wogen gehen hoch, und viele fürchten um das Ansehen der Kultursendung.

„Deshalb sind wir bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung ‚ttt – titel thesen temperamente‘ nachhaltig beschädigt wird“, heißt es weiter. Die Forderung ist klar: „Wir wünschen uns für das Kulturfernsehen enthusiastische und an Kultur interessierte Moderator*innen, die sensibel und empathisch in der Lage sind, auf Gegenwartsdiskurse zu antworten und der Komplexität aktueller Kulturdebatten gerecht zu werden.“

Eine Zusammenarbeit mit Mischke? Für viele undenkbar! Ob die ARD einknickt oder an ihrer Entscheidung festhält, bleibt abzuwarten.