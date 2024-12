ARD-Star Judith Rakers vor Weihnachtsfiasko? „Vielleicht gibt es sogar Tränen“

Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Für ARD-Star Judith Rakers nicht dasselbe. Die ehemalige „Tagesschau“-Moderatorin hat anscheinend große Freude daran ihre Liebsten zu beschenken.

In ihrem Podcast „Baborie & Rakers – Sie orgeln sich durchs Alphabet“ spricht die Ex-ARD-Moderatorin ausführlich über das diesjährige Weihnachtsfest, welches sie mit ihrer Familie in ihrem Heimatort Bad Lippspringe feiern wird. Doch in diesem Jahr könnte es unter dem Weihnachtsbaum etwas chaotisch werden.

ARD-Moderatorin teilt Einblick hinter die Kulissen

Eigentlich ist es in der Familie von Judith Rakers gang und gäbe, dass es Geschenke gibt. Doch zu ihrer Überraschung wurde das Thema in diesem Jahr lange Zeit nicht angesprochen. „Ich habe Anfang Dezember in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe nachgefragt, weil ich noch gar keine Wunschliste bekommen habe“, erzählt sie in ihrem Podcast.

Prompt habe ihre Stiefmutter geantwortet, dass sie dachte, die Familie schenke sich dieses Jahr nichts zu Weihnachten. Für Judith Rakers unvorstellbar, wie sie sagt: „In meiner Welt geht das gar nicht, sich nichts zu schenken. (…) Es crasht mein ganzes Gefühl von Heiligabend und Weihnachten.“

ARD-Star befürchtet Weihnachtschaos

Wie es scheint, hat auch die Stiefschwester der ehemaligen „Tagesschau“-Moderatorin nichts von dieser Abmachung mitbekommen. Ihr Vater habe sich zu dem Thema noch gar nicht geäußert, so Rakers. „Jetzt herrscht gerade eine unglaubliche Unsicherheit. (…) Vielleicht gibt es sogar Tränen“, erklärt sie ihrer Podcast-Kollegin Ariana Baborie.

Die Moderatorin ist dennoch vorbereitet und hat für jedes Familienmitglied ein Geschenk. Bleibt abzuwarten, wie die Bescherung letztendlich ablaufen wird. Vielleicht teilt sie ja den ein oder anderen Schnappschuss mit ihren Fans auf Instagram? Die würden sich auf jeden Fall freuen.