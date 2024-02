„Kiwis große Partynacht“: Schock-Moment bei Sat.1! Plötzlich fing ER Feuer

In der Sendung in dieser Woche (9. Februar) wurde es kurz brenzlig: Bei der schillernden Feier zu Ehren der Schlager-Legende Howard Carpendale wurde „Kiwis große Partynacht“ am Freitag zum Schauplatz einer feurigen Panne…

Die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel hatte die dritte Runde ihrer Februar-Partynacht gestartet, und für einen Moment schien es, als würde die Party buchstäblich in Flammen aufgehen.

„Kiwis große Partynacht“: Geschenk für Howard Carpendale sorgt für Beinahe-Unfall

Bereits Mitte Januar gab Sat.1 die hochkarätige Gästeliste bekannt, zu der auch Schlagerikone Howard Carpendale gehörte. Der 78-jährige Musiker wurde für die Feierlichkeiten seines 40-jährigen Jubiläums des Erfolgshits „Hello again“ auserkoren und sollte von Andrea Kiewel und den prominenten Gästen gebührend gefeiert werden. Ein spezielles Geschenk war für den „Ti amo“-Interpreten vorbereitet.

Dabei fuhr Kiewel persönlich auf einem Servierwagen eine prächtige, mehrstöckige Torte, umrahmt von Kerzen, auf die Partybühne. Die Moderatorin und der Schlagerstar plauderten angeregt über die Hintergrundgeschichte des Mega-Hits. Doch dann geschah das Unfassbare: Als Howard Carpendale den Servierwagen in Richtung Andrea Kiewel schieben wollte, griff er unabsichtlich mit seiner rechten Hand ins Kerzenfeuer.

„Kiwis große Partynacht“: Andrea Kiewel bleibt cool

Ein Moment der Schockstarre durchzog das Publikum. Doch Andrea Kiewel zeigte Nerven aus Stahl. Mit einem überraschten „Hui!“ reagierte die 58-Jährige auf den beinahe katastrophalen Vorfall, überging jedoch souverän das Geschehene. Unerschütterlich zog sie den Servierwagen samt Torte zu sich und setzte ihre Moderation unbeirrt fort.

Wie Profis ignorierten sowohl Howard Carpendale als auch Andrea Kiewel die Panne und machten weiter, als wäre nichts passiert. Statt sich über den Beinahe-Unfall zu äußern, sorgte sich der Schlagerstar vielmehr um die Sicherheit der Moderatorin und erkundigte sich, ob sie mit dem Servierwagen klarkomme.

Eine Party, die so schnell nicht vergessen wird – und das nicht nur wegen des Funkenflugs bei Howard Carpendale!

Am 1. März 2024 geht „Kiwis große Partynacht“ auf Sat.1 in die vierte und vorerst letzte Runde.