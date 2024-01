Kiwis große Partynacht: Polizei-Einsatz vor Andrea Kiewels Show

Der ZDF-Fernsehgarten macht Pause, doch die Fans von Andre Kiewel müssen dennoch nicht auf ihre Lieblings-Moderatorin verzichten. Am Freitagabend (5. Januar) läuft zur Primetime die zweite Folge von „Kiwis große Partynacht“ in Sat.1.

Große Schlager-Stars wie Oli P., Peter Maffay, Vanessa Mai, Vicky Leandros und auch Kerstin Ott performen auf der Bühne. Die neue Schlager-Sendung wurde bereits im November 2023 in den Berliner Studios in Adlershof aufgenommen. Schlager.de war bei allen vier Aufzeichnung dabei und erlebte live mit, als plötzlich Polizei-Hunde alle Räumlichkeiten durchschnüffelten. Aber was suchten sie?

Kiwis große Partynacht: Kiewel kommt mit Bodyguards

Vor der Kamera ist Andrea Kiewel immer die gut gelaunte und strahlende Powerfrau, doch während der Aufzeichnungen zu „Kiwis große Partynacht“ sah es in ihrem Inneren ganz anders aus. Denn zu dem Zeitpunkt brach der Krieg in Israel aus. Für die Moderatorin ganz besonders emotional, denn sie selbst lebt seit Jahren in Tel Aviv. Doch das war noch nicht alles. Ihr Freund musste als Soldat für Israel an vorderster Front marschieren (hier mehr dazu).

Gegenüber „Bild“ gestand die 58-Jährige: „Ich habe jeden Tag Angst um ihn.“ Doch auch Andrea Kiewel drohte offenbar große Gefahr – selbst als sie in Berlin hunderte von Kilometern weit weg vom Israel-Krieg war. Denn ihre Aussagen trafen nicht bei allen Hörern auf Verständnis. Wie das Schlagerportal berichtet, kam sie deshalb immer in Begleitung von zwei Bodyguards zum Studio. Doch das waren nicht die einzigen Sicherheitsvorkehrungen.

Polizei-Einsatz im Studio

„Wir gehen alle stark davon aus, dass Frau Kiewel aufgrund ihrer Aussagen über den Krieg bedroht wurde. Deshalb sind hier auch täglich Polizei-Spürhunde, die jedes einzelne Zimmer überprüfen. Jeden Morgen in aller Früh wird das komplette Studio untersucht, bevor hier jemand rein darf“, hieß es von einem Produktionsmitarbeiter. Die Polizei-Spürhunde waren darin ausgebildet, Sprengstoff zu erschnüffeln.

Erst nachdem die Beamten grünes Licht für alle Räumlichkeiten gaben, durfte das Team samt Publikum das Berliner Studio betreten.