ZDF-Star Andrea Kiewel in Angst um ihren Partner – „Bitterlich geweint“

Es sind keine einfachen Zeiten für ZDF-Star Andrea Kiewel. Die sonst so fröhliche und aufgeweckte Moderatorin hat gerade nicht sonderlich viel zu lachen. Ganz im Gegenteil: Sie lebt in Sorge. Diese gilt ihren Freunden und ihrer Familie in Tel Aviv, wo sie seit 2017 mit ihrem Lebensgefährten wohnt.

Andrea Kiewel erlebt den Beginn des Kriegs am 7. Oktober hautnah mit. Und es soll noch schlimmer kommen: Ihr Freund, der in Israel geboren wurde, wird als Soldat an die Front gerufen. Wochenlang können beide nur über das Smartphone kommunizieren. Für die ZDF-Moderatorin der blanke Horror.

ZDF-Moderatorin wochenlang ohne ihren Partner

Kaum vorstellbar, wie groß die Angst von Andrea Kiewel sein muss, wenn ihr Partner im Krieg kämpft. In einem Interview mit „Bild“ gibt die Moderatorin einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. Und die ist vor allem mit einer Emotion geprägt: Angst.

+++ „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: Heftige Kritik an der „Tagesschau“ – „WIE um alles in der Welt“ +++

„Ich weiß nie, wo genau er ist, und ich will es auch gar nicht wissen, weil das meine Sorge um ihn noch größer macht. Ich habe jeden Tag Angst um ihn. Jeder meiner Anrufe endet mit den Worten: ,Du bist die Liebe meines Lebens! Ich bin so stolz auf dich!‘“, erzählt die 58-Jährige. Dann folgt das erste Wiedersehen.

ZDF-Star Andrea Kiewel erlebt emotionale Achterbahnfahrt

Nach wochenlanger Trennung kommt der Partner der Moderatorin für kurze Zeit wieder nach Hause. Ein Moment, den Andrea Kiewel wohl nie wieder vergessen wird. „Mein Freund war für 48 Stunden zu Hause. Ich habe ihn jede einzelne Sekunde an der Hand gehalten und bitterlich geweint, als er wieder zu seinem Stützpunkt musste. Ich wünschte, ich wäre tapferer …“, sagt sie in dem Interview mit „Bild“.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Jüngst war Andrea Kiewel wieder hierzulande unterwegs. In Berlin fand die Aufzeichnung einer neuen Serie mit ihr statt. Sat.1 zeigt „Kiwis große Partynacht“ zum ersten Mal am 27. Dezember im TV. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei Joyn.