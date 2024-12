Tim Mälzer: Kurz nach „Kitchen Impossible“ folgt die Erkenntnis

Am Sonntagabend (29. Dezember) wurde es auf Vox wieder heiß – zumindest am Herd. In einer Wiederholungsfolge von „Kitchen Impossible“ trat Starkoch Tim Mälzer gegen die Spitzenköchin Haya Molcho an. Das Konzept: Die beiden stellen sich gegenseitig schier unlösbare kulinarische Aufgaben. Ohne Zutatenliste oder Rezept gilt es, die Spezialität eines ansässigen Kochs allein durch Schmecken und Riechen perfekt nachzukochen.

Doch konnte die Ausgabe bei den Zuschauern punkten?

Nach „Kitchen Impossible“ ist es offensichtlich

Ein Blick auf die Quoten zeigt: Am Sonntagabend hatten die öffentlich-rechtlichen Sender klar die Nase vorn, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Dennoch schlug sich „Kitchen Impossible“ ordentlich und erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen soliden Marktanteil von 6,9 Prozent.

Damit lag Vox gleichauf mit Kabel Eins, das zur gleichen Zeit „Die Tribute von Panem – Mockingjay (1)“ zeigte. Insgesamt schalteten 1,34 Millionen Zuschauer für Tim Mälzer und Haya Molcho ein.

Formate ziehen an „Kitchen Impossible“ vorbei

Die weiteren Privatsender lieferten ein gemischtes Bild. ProSieben konnte mit dem Film „Ambulance“ 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichen, während Sat.1 mit „Cast Away – Verschollen“ auf starke 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Die beste Performance legte jedoch die „Tagesschau“ hin: Um 20 Uhr sicherte sich das Nachrichtenformat mit 6,61 Millionen Zuschauern den klaren Tagessieg.

Vox konnte sich allerdings nicht nur auf „Kitchen Impossible“ verlassen. Zur früheren Stunde sorgten die „Beet-Brüder“ für ordentliche Einschaltquoten. Das Gartenformat erreichte ab 19 Uhr 1,34 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren lag der Marktanteil bei 7,1 Prozent.

Ob Tim Mälzer in der nächsten Staffel von „Kitchen Impossible“ wieder mit neuen Herausforderungen zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Der Mix aus kulinarischer Expertise und Wettkampfgeist lockt die eingeschweißten Fans noch immer vor den Bildschirm.