„Kitchen Impossible“: Sternekoch rastet völlig aus – „Böse auf die Nüsse gegangen“

Fans von Kochsendungen kommen am vierten Advent voll und ganz auf ihre Kosten. Denn zur Primetime strahlt der Sender VOX eine Weihnachtsausgabe der beliebten Sendung „Kitchen Impossible“ aus. Zwei Teams mit jeweils zwei Sterneköchen treten gegeneinander an und müssen ihr Können unter erschwerten Bedingungen unter Beweis stellen.

In dieser Sonderausgabe gingen absolute Starköche an den Start. Die Fernsehgrößen Tim Raue und Tim Mälzer steigen gegen die Profis Sepp Schellhorn und Roland Trettl in den Ring. Doch eines der 3-Gänge-Menüs bringt am Ende der Sendung einen der Sterneköchen voll und ganz zur Verzweiflung.

„Kitchen Impossible“ bringt Köche an ihre Grenzen

Bereits die Warnung am Anfang der neuen „Kitchen Possible“-Episode bereitet die Zuschauer am Sonntagabend (22. Dezember) auf die bevorstehenden Geschehnisse vor. Die Produktion schreibt nämlich: „Die folgende Sendung bringt großartige Köch:innen in extreme Situationen. Wenn im Eifer des Gefechts vereinzelt die Wortwahl darunter leidet, bitten wir dies zu entschuldigen.“ Und es wurde nicht zu viel versprochen, denn die Sterneköche kommen mit jeder Herausforderung immer mehr an ihre Grenzen.

Den beiden Teams werden jeweils 3-Gänge-Menüs zum Verköstigen hingestellt. Ohne die genauen Rezepte zu kennen, müssen die Küchenprofis die Gerichte im Anschluss nachkochen. Nach einigen mehr oder weniger erfolgreichen Runden sind Tim Mälzer und Tim Raue beim absoluten Spitzenkoch Andreas Caminada zu Gast. Doch das Menü, das die Anwärter nachkochen müssen, hat es in sich.

Andreas Caminada stellt seinen „Kitchen Impossible“-Gästen direkt zu Beginn die Regeln vor. Es darf weder geflucht werden, noch dürfen Mälzer und Raue die Lebensmittel mit den Fingern probieren. Zu Beginn der Koch-Challenge läuft alles wie am Schnürchen. Caminada steht stets neben den beiden Kollegen und gibt neckische Kommentare ab. Doch als die ersten Gäste des Restaurants Platz nehmen, wird Caminada immer ungeduldiger und macht Mälzer und Raue Zeitdruck.

„Der macht mich wahnsinnig!“

Während Tim Mälzer mit dem Stress gut umgehen kann, zerren die Kommentare des Spitzenkochs an Tim Raues Nerven. Der Sternekoch wird immer gereizter und wettert: „Der macht mich wahnsinnig!“ Im späteren Interview hetzt Raue dann sogar gegen Caminada: „Der ist mir schon böse auf die Nüsse gegangen, der war so aufgedreht.“ Doch Caminada stichelt immer weiter, bis Raue seinen Kollegen Mälzer anfleht: „Mälzer, kannst du nicht mal was machen, damit der die Schnauze hält, bevor ich was mache, was ich bereue?“ Mälzer ist hingegen tiefenentspannt und kümmert sich lieber um sein Hauptgericht.

Andreas Caminada scheint den Ausbruch des „Kitchen Impossible“-Stars mit Humor zu nehmen. Unter Kollegen ist der schroffere Ton wohl durchaus üblich. Am Ende der Koch-Challenge versöhnen sich die Profiköche jedoch immer wieder und so haben auch Mälzer, Caminada und Raue die stressigen Momente schnell wieder vergessen.