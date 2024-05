Kinos erleben Zuschauer-Drama – und es könnte noch schlimmer werden

Wo lässt sich ein Film besser genießen als im Kino? Große Leinwand, Popcorn und Getränk in der Hand und im besten Fall noch ein paar Freunde neben sich. Eine Traumvorstellung – könnte man meinen…

Doch offenbar sehen das mittlerweile viele Filmfans anders. Die Zahlen, die nun ans Licht kommen, sprechen eine eindeutige Sprache – und die dürfte den Kino-Betreibern weltweit überhaupt nicht gefallen.

Kinos erleben Besucher-Fiasko

Es ist Ende Mai, die Sommer-Blockbuster-Saison hat begonnen, große Filmproduktionen wie „Planet der Affen: New Kingdom“, „Garfield“ oder „Furiosa: A Mad Max Saga“ starten im Kino. Noch dazu haben einige Bundesländer Pfingstferien und auch das unbeständige Wetter lädt eher zu überdachten Freizeitaktivitäten ein. Also alles wie gemalt für einen Kinobesuch?

Offenbar nicht. Denn wie das gut informierte Portal „InsideKino“ berichtet, war das Wochenende vom Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, tatsächlich das schlechteste Kino-Wochenende des gesamten Jahres 2024!

Blockbuster bleiben erfolglos

„Garfield“ und „Furiosa“ konnten im besagten Zeitraum (24.-26. Mai) jeweils rund 100.000 Kinobesucher anlocken, der Famiienfilm „IF: Imaginäre Freunde“ und „Planet der Affen“ erreichten jeweils zwischen 60.000 und 65.000 Zuschauern.

Die romantische Actionkomödie „The Fall Guy“ lockte an ihrem mittlerweile vierten Wochenende noch rund 48.000 Besucher ins Kino – und DER deutsche Kino-Hit des Jahres, „Chantal im Märchenland“ ist auch zwei Monate nach Kinostart noch mit über 32.000 Besuchern gut im Rennen.

Rechnet man das zusammen, kommt man auf rund 400.000 Zuschauer. Klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Oh, doch!

Besucherzahlen sinken dramatisch

Blickt man auf das entsprechende Wochenende im Vorjahr ( 26.-28. Mai 2023), wird das ganz deutlich: Damals strömten allein rund 233.000 Besucher ins Kino, um „Fast & Furios 10“ zu sehen. Auf diese Menge kommen die Top-Filme „Garfield“ und „Furiosa“ in diesem Jahr nicht einmal zusammen!

Aber woran liegt das? Das altbekannte Argument, Streaming würde dem Kino die Zuschauer wegnehmen, wurde in den vergangenen Monaten durch Erfolge wie „Barbie“, „Oppenheimer“ oder zuletzt „Dune 2“ wiederholt widerlegt. Sind also einfach die aktuellen Filme nicht gut genug, um die Massen zu begeistern? Sind die Tickets zu teuer? Was ist los?

Egal, was der Grund ist – die Kinos und die Filmstudios bekommen den Besuchermangel schmerzhaft zu spüren. Und vor allem in Deutschland könnte es demnächst noch schlimmer werden.

Wird die EM 2024 zum Super-GAU?

Wie wir alle wissen, steht vom 14. Juni bis zum 14. Juli die EM 2024 im eigenen Land an – und während eines Fußballturniers sind die Besucherzahlen im Kino erfahrungsgemäß sowieso niedriger. Nicht ohne Grund startet in diesem Zeitraum kaum ein großer Blockbuster. Erst in der Woche nach dem Finale fahren die Kinos mit „Twisters“ und „Deadpool & Wolverine“ wieder große Geschütze auf.

Es sieht also so aus, als könnte sich das Zuschauer-Drama in deutschen Kinos noch einige Wochen hinziehen.