„Dune 2“: Kurz nach Kinostart herrscht Gewissheit

Wer aktuell ins Kino geht, kommt um diesen Film nicht herum: „Dune 2“ ist der Blockbuster der Stunde!

Rund zweieinhalb Jahre nach dem ersten „Dune“-Film (2021) nimmt uns Regisseur Denis Villeneuve ein zweites Mal mit auf den Wüstenplaneten Arrakis, der wegen seiner wertvollen Rohstoffe ausgebeutet wird. Mittendrin: Der junge Herzogssohn Paul Atreides (Timothée Chalamet), der den Mord an seinem Vater rächen will und gemeinsam mit dem Wüstenvolk der Fremen, die in Paul ihren Messias sehen, eine Revolte gegen den machthungrigen Imperator anzettelt.

>>> Lies HIER unsere Filmkritik zu „Dune 2″<<<

„Dune 2“ ist ein technisches Meisterwerk mit hypnotischen Bildern, bombastischen Sounds und einer berauschenden Filmmusik von Hans Zimmer. Und das kostet natürlich Geld: Unfassbare 190 Millionen US-Dollar soll Warner Bros. in den Film gepumpt haben.

Kurz nach Kinostart ist nun klar: Das hat sich mehr als gelohnt!

„Dune 2“: Zahlen sprechen deutliche Worte

Der erste „Dune“-Film, der im September 2021 erschien, spielte weltweit fast 435 Millionen Dollar ein – und das in der Corona-Zeit, als Kinos teilweise geschlossen hatten oder Zuschauer nur mit einer Maske oder mit 2G- oder 3G-Nachweis einließen. Wie erfolgreich „Dune“ wohl unter normalen Umständen gewesen wäre? Nun – die Zahlen von „Dune 2“ lassen das erahnen.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An seinem Startwochenende in den USA (1. bis 3. März) spielte „Dune 2“ in den Vereinigten Staaten satte 81,5 Millionen Dollar ein – doppelt so viel wie der erste Teil an dessen Premierenwochenende. Weltweit kommt der Streifen nach nur vier Tagen im Kino bereits auf ein Einspielergebnis von knapp 180 Millionen Dollar! Da ist das Budget schon fast wieder komplett drin.

Und auch in Deutschland lockte der hochkarätig besetzte Film (Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh u.v.m.) in den ersten vier Tagen rund 700.000 Besucher ins Kino! Ein absoluter Mega-Erfolg.

„Dune 2“ auf dem Weg in die Top 50?

Mit Blick auf Marketingkosten und den Geldanteil, den die Kinos behalten dürfen, kann man davon ausgehen, dass „Dune 2“ mehr als 500 Millionen Dollar einspielen muss, um für Warner Bros. als profitabel zu gelten.

Aber wer an seinem Eröffnungswochenende in den USA bereits mehr Geld eingespielt hat als Filme wie „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (78 Mio.), „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (73 Mio.) oder „Avatar“ (76 Mio.) – der muss sich mit Blick auf die Finanzen wohl eher weniger Sorgen machen.

„Dune 2“ ist auf dem besten Wege, einer der erfolgreichsten Filme des Kinojahres 2024 zu werden. Einige trauen dem Sci-Fi-Spektakel bereits zu, die magische Einspiel-Marke von 1 Milliarde US-Dollar weltweit zu knacken. Damit könnte „Dune 2“ zu einem der 50 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten werden.