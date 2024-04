Kino: Keine Chance für „Chantal“ und „Godzilla x Kong“ – so schlimm ist es wirklich

Das Kino-Jahr 2024 ist noch jung, hat aber bereits einige erfolgreiche Blockbuster hervorgebracht. Die weltweiten Einnahmen von „Dune 2“ nähern sich der 700-Millionen-Dollar-Marke, „Godzilla x Kong: The New Empire“ könnte nach nur drei Wochen bereits eine halbe Milliarde Dollar gemacht haben – und in Deutschland entwickelt sich „Chantal im Märchenland“ zu einem ungeahnten Publikumsliebling!

Zu Hunderttausenden strömten die Besucher hierzulande in den vergangenen Wochen ins Kino. Doch je länger der April 2024 dauert, desto schlechter werden die Zahlen plötzlich. Vor allem der Blick auf das Wochenende 13./14. April dürfte den deutschen Verleihern von „Chantal im Märchenland“ oder „Godzilla x Kong“ gar nicht gefallen. Was ist da denn auf einmal los?

Kino: Bittere Pille für Blockbuster

„Chantal im Märchenland“ startete am 28. März in den deutschen Kinos – und lockte über Ostern an seinen ersten vier Tagen unfassbare 665.000 Zuschauer vor die Leinwand. Damit ist Komödie der erfolgreichste Oster-Kinostart eines deutschen Films aller Zeiten! Nach knapp drei Wochen steht der Streifen bereits bei rund 1,75 Millionen Kinobesuchern in Deutschland.

Ein Erfolg, an den der Monster-Blockbuster „Godzilla x Kong“ (Start: 4. April) natürlich nicht anknüpfen kann – aber beide Filme bedienen ja auch völlig andere Zielgruppen. Dennoch kloppten sich die Echse und der Affe hierzulande innerhalb von knapp zwei Wochen zu mehr als 330.000 Kinobesuchern.

Also alles entspannt? Nicht so ganz – denn die Zahlen fielen zuletzt doch sehr drastisch ab und erreichten am 13./14. April einen neuen Tiefpunkt.

Schlechtestes Kino-Wochenende des Jahres

Dass ein Film am Start-Wochenende die meisten Zuschauer ins Kino lockt und die Zahlen dann Woche für Woche kleiner werden, ist erst einmal völlig normal. Doch das Tempo, in dem das gerade passiert, ist doch beachtlich.

Chantal im Märchenland:

Wochenende 1 (28. – 31. März): ~ 665.000 Besucher

Wochenende 2 (5. – 7. April): ~ 385.000 Besucher (-42 Prozent)

Wochenende 3 (12. – 14. April): ~ 233.000 Besucher (-40 Prozent)

Godzilla x Kong: The New Empire

Wochenende 1 (5. – 7. April): ~ 208.000 Besucher

Wochenende 2 (12. – 14. April): ~ 95.000 Besucher (- 54 Prozent)

Man mag es aufgrund der aktuellen Blockbuster-Dichte kaum glauben, aber laut dem Portal „InsideKino“ ist das Wochenende vom Freitag (12. April) bis Sonntag (14. April) tatsächlich das besuchertechnisch schlechteste Wochenende des gesamten bisherigen Kinojahres 2024!

Die Gründe sind zwar auf den ersten Blick nachvollziehbar: Das schöne Wetter und die sommerlichen Temperaturen ziehen die Leute ins Freie – und in vielen Bundesländern sind die Osterferien vorbei, weswegen weniger Zeit fürs Kino bleibt. Dass sich das jedoch derart heftig auf die Besucherzahlen auswirkt, hätten wohl nur die wenigsten vermutet.