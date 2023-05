Kerstin Ott bricht Auftritt ab! Zuschauer reagieren sofort

Auf neue Konzerte mussten ihre Fans lange warten, jetzt ist Kerstin Ott endlich wieder zurück. Nach ihrer Auszeit steht die Sängerin 2023 wieder auf der Bühne und zeigt: Ein Publikum begeistern, hat sie in ihrer Abwesenheit nicht verlernt.

Doch dann kommt es am Samstagabend (6. Mai) zu einem überraschenden Moment während ihres Auftritts in Hamburg. Bei „Die Schlagernacht des Jahres“ ist Kerstin Ott einer der Stars, die in den sechs Stunden Schlagershow für Stimmung sorgen sollen. Doch dann bricht die Sängerin ihren Auftritt mitten im Song plötzlich ab.

Kerstin Ott bricht ihren Auftritt ab

Unsere Redaktion ist live dabei, als Kerstin Ott am Samstagabend unter tosendem Applaus auf der Bühne empfangen wird. Für die Sängerin ist es ein ganz besonderer Moment in ihrer Lieblingsstadt Hamburg auftreten zu können.

Nach ihrem Kultsong „Regenbogenfarben“, stimmt Kerstin Ott den Titel „Mädchen“ an. Es ist das Pendant zu dem die Ärzte-Song „Junge“ von 2007 und räumt ähnlich direkt wie bei den Kollegen mit Vorurteilen auf. Ein Lied, das der Sängerin am Herzen liegt und das sie auch beim Konzert in der Hansestadt ihren Fans nicht vorenthalten will. Das Publikum singt begeistert mit, doch dann passiert es. Kerstin Ott bricht unerwartet ab.

Sängerin erklärt sich

„Können wir das Lied nochmal starten?“, fragt sie in Richtung Regie, während die Musik weiterläuft. Dann erklärt sie: „Ich bin total falsch eingestiegen.“ Und die Zuschauer? Die reagieren sofort – und zwar mit Applaus. Dass derselbe Song jetzt nochmal gespielt wird, stört hier offensichtlich keinen. Ganz im Gegenteil. Diesmal mit richtigem Einstieg, singt das Publikum immer noch begeistert mit.

Nach dem Auftritt bedankt sich Kerstin Ott nochmal bei ihren Fans und sagt ergriffen: „Danke, dass ihr mir den Anfang verziehen habt.“ Dann stimmt sie die Hamburg-Hymne „Hamburg, meine Perle“ an und sorgt damit für Gänsehaut in der Barclays Arena. „Ich bin so stolz, hier zu sein“, schwärmt die Sängerin und beendet ihren Auftritt mit dem Song, mit dem alles angefangen hat – „Die immer lacht“.