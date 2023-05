Ben Zucker: Bittere Nachricht für den Schlagerstar – SIE reagiert sofort

Es ist eine traurige Nachricht, die Schlagerstar Ben Zucker ereilt. Und auch für seine Fans wird es richtig bitter. Denn der Sänger muss alle Auftritte, die in nächster Zeit anstehen, absagen.

Und davon gibt es einige, an denen der 39-Jährige nicht teilnehmen kann. Doch der Grund ist verständlich: Ben Zucker hat sich verletzt.

Ben Zucker: Bittere Nachricht – Schlagerstar verletzt

Auf seiner Instagram-Seite verkündet Ben die üblen News und erklärt auch zugleich, was vorgefallen war: „Liebe Zuckerbande, hier lache ich noch – leider kam dann später das Ergebnis vom MRT… Wir ihr wisst, mein Herz schlägt für den Fußball, doch da hat’s das Schicksal einfach nicht gut mit mir gemeint…“, beginnt der Sänger seine Worte. Und weiter:

„Ich habe mir dabei leider so blöd den Fuß verletzt, dass ich traurigerweise in den nächsten zwei Wochen die Auftritte bei der „Der Schlagernacht des Jahres“ in Hamburg und Köln sowie der „Schlagersterne“ auf Mallorca nicht wahrnehmen kann.“ Es tue ihm schrecklich leid und er werde alles tun, um wieder schnell auf die Beine zu kommen.

Seine Fans, die bereits Tickets für seine Open-Air-Konzerte gekauft haben, müssen sich aber – Stand jetzt – keine Sorgen machen: „Spätestens zum Start meiner Open-Air Konzertsaison Anfang Juni bin ich wieder fit! Versprochen.“

Ben Zucker: SIE hilft aus

Wegen seines Ausfalls am Samstagabend (6.05.) bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Hamburg hat sich nun seine liebe Kollegin Beatrice Egli bereit erklärt, einzuspringen. Die einstige DSDS-Gewinnerin freut sich sogar schon und erklärte am Tag zuvor bereits: „Morgen spontan springe ich ein, weil Ben Zucker ja leider verletzt ist, was mir sehr leidtut. Und ich gerade in der Nähe eine andere Show spiele, komme ich noch kurz bei der Schlagernacht vorbei. Und freue mich, dabei zu sein.“

Ben Zucker wird sich in Anbetracht der Umstände sicher auch freuen, einen so netten Ersatz zu haben.