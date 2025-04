Kerstin Ott lüftet Geheimnis – jeder darf es wissen

Dass Sänger vor großen Auftritten Lampenfieber haben, ist kein Geheimnis. Auch Rituale und kleine Tricks gehören oft dazu. Doch was Schlagerstar Kerstin Ott (43) kurz vor ihrem Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ am 12. April 2025 in Leipzig tat, zeigen Stars sonst eher nicht öffentlich.

So etwas bleibt normalerweise hinter den Kulissen. Doch Kerstin Ott machte kein Geheimnis darum und teilte es in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Kerstin Ott enthüllt geheime Erfolgsformel

Während im Hintergrund DJ Ötzis „Ein Stern“ lief, bereitete sich die Schlagersängerin schon akribisch auf ihren Auftritt vor. Andere Stars würden in solchen Momenten meditieren, ein paar Gesangsübungen machen oder einen Schluck trinken.

++ Auch interessant: Kerstin Ott lässt überraschend tief blicken – „Denkt man gar nicht, oder?“ ++

Doch Kerstin Ott machte etwas ganz anderes. Kurzerhand zückte sie einen Kugelschreiber und kritzelte sich einen Spickzettel direkt auf den Unterarm. Was die Sängerin konkret auf ihren Arm schrieb, behielt sie für sich. Ganz entspannt kommentierte die 43-Jährige die Szene in ihrer Instagram-Story mit den humorvollen Worten: „Noch schnell einen kleinen Spickzettel machen.“ Mit so einer besonderen Strategie hätten ihre treuen Fans wohl nicht gerechnet…

Fragen über Fragen stehen im Raum

Es bleibt das Geheimnis der Schlagersängerin, ob sie öfter auf dieses pfiffige Täuschungsmanöver zurückgreift. Ganz aufmerksame Fans könnten sich jetzt fragen: Ist ihnen etwas während ihres Auftritts in Leipzig aufgefallen?

Hat Kerstin Ott häufiger auf ihren Unterarm geschielt? Und eine weitere Frage beschäftigt sicherlich viele: War es ein Gag oder hatte sie tatsächlich Angst vor einem plötzlichen Texthänger? Es bleibt spannend, ob sie in ihren kommenden Instagram-Stories darauf eingehen wird.