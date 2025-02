Kerstin Ott lässt überraschend tief blicken – „Denkt man gar nicht, oder?“

Schlagerstar Kerstin Ott (43) begeistert ihre Fans derzeit mit ihrem Album „Für immer für dich“, das in vielen Wohnzimmern und Autos in Dauerschleife läuft.

Doch nicht nur musikalisch geht sie neue Wege. So gewährt sie ihren Fans jetzt auch ganz persönliche Einblicke in ihr Innerstes und wird damit wohl den ein oder anderen sehr überraschen.

Kerstin Ott: Damit hätten ihre Fans nicht gerechnet

In einem „Bild der Frau“-Interview zeigt sich die Sängerin sehr nah und emotional. Ganz offen gesteht sie, dass sie eher einen sensiblen Kern besitze. „Denkt man gar nicht, oder? Ich bin echt ziemlich weich und nah am Wasser gebaut unter meiner harten Schale“, beschreibt Kerstin. Dabei würden sie besonders Tierdokumentationen, in denen Tiere Leid erfahren, zutiefst rühren.

Erste Einblicke in ihr Innerstes gewährte Kerstin schon im Oktober 2024 in einem Interview mit „eventim.de“. Auf Konzerten würden sie besonders mitsingende, weinende sowie sich umarmende Fans emotional überwältigen.

Kerstin Ott weiß, wie man Hürden meistert

Doch dies ist nicht alles! Kerstin gibt noch mehr preis und offenbart aufkommende quälende, angespannte Gefühle vor Auftritten. Dies äußere sich bei ihr durch einen erhöhten Blutdruck und Schweißausbrüche. Dennoch habe sie das Lampenfieber jetzt viel besser im Griff als in der Vergangenheit.

Schlussendlich steht eins jedenfalls fest: Ihre Leidenschaft für die Musik ist trotz dieser nervigen Nebeneffekte unsterblich. So wird sie auch weiterhin auf der Bühne alles geben, um sich leidenschaftlich in die Herzen ihrer Fans zu singen.