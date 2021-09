Kelly Family plant RTL2-Hammer – Fans der toten Barby (†45) werden ergriffen sein

Die „Kelly Family“ gehört seit Jahren zu den ganz Großen in der Musikbranche. Auch 44 Jahre nach ihrem ersten Album ist die „Kelly Family“ immer noch ein Hit und beliebter Gast in diversen Schlager-Shows.

Erst kürzlich gaben die Mitglieder ihr großes Comeback bekannt – als wäre das nicht schon genug, ließen die „Kelly Family“-Stars jetzt gleich mal die nächste Bombe platzen. Schon jetzt steht fest: es wird emotional.

„Kelly Family“ überrascht Fans mit Mega-Sensation

Angeleiert hatte es „Kelly Family“-Mitglied Joey Kelly. Der Sänger war in der Vergangenheit weniger mit seiner Musik, dafür aber mit seiner Liebe zum Extremsport in den Schlagzeilen. Ob beim Iron Man auf Hawaii, beim Aufstieg auf die Zugspitze, oder beim Turmspringen – der 48-Jährige liebt den Adrenalinkick.

Bei seinem neusten Projekt kehrt der Sänger jetzt aber wieder zu seinen Wurzeln zurück. Seine Geschwister sind natürlich auch mit dabei. Gemeinsam wagen sie eine Reise in die Vergangenheit und lassen sich dabei von der Kamera begleiten.

„Kelly Family“ – RTL 2 bestätigt Doku-Format mit Joey Kelly und Co.

In der „Bild“ bestätigte Martin Blickhan, Leiter Consumer PR bei RTL2, die Pläne zu der Doku-Soap.

Das ist die „Kelly Family“:

Die „Kelly Family“ hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der irischen Familie Kelly

Die Karriere der „Kelly Family“ begann als Straßenmusikanten

1979 bekam die Band ihren ersten Plattenvertrag

Der große Durchbruch erfolgte 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später gingen die „Kelly Family“ auf Jubiläumstour

Der größte Song der Band ist „An Angel“

Einige der Mitglieder sind mittlerweile auch als Solo-Künstler sehr erfolgreich. Vor allem Maite Kelly ist ein beliebter Gast bei Schlager-Shows wie dem ZDF-„Fernsehgarten”

Joey Kelly gab hier auch einen kleinen Einblick, was die Fans der „Kelly Family“ erwarten wird. Geplant sei eine vierteilige Doku, in der die Familie mit ihrem „alten Doppeldeckerbus und dem legendären Hausboot der Kelly Family, der Sean O’Kelley, die für uns prägenden Plätze in Europa“ besucht.

„Kelly Family“ will in Doku verstorbener Barby Kelly gedenken

Die Vorbereitungen zu den Umbaumaßnahmen des ehemaligen Familienmitglieds laufen bereits, wie ein Instagram-Foto auf Joeys Kanal verrät.

Die Fahrt der „Kelly Family“ – sie dürfte nicht nur für die Fans zur emotionalen Zeitreise werden. Immerhin werden die Mitglieder hier auch mit Erinnerungen an ihre verstorbene Schwester Barby Kelly konfrontiert. Die Sängerin starb erst im April 2021 – jetzt soll sie in der Doku geehrt werden.

Die Ausstrahlung ist für 2022 geplant.

