„Kelly Family“: Endlich offiziell – die Band spricht Klartext

Es war eine gefühlte Ewigkeit. Lange mussten die Fans der „Kelly Family“ auf diesen Moment warten. Jetzt ist es endlich so weit. Nach quälend langen Corona-Monaten meldet sich die berühmteste Familie der Musik-Szene zurück. Und das mit einem Knall.

Auf Instagram lässt die „Kelly Family“ nun die Bombe platzen. Doch was genau haben Kathy Kelly, Paul Kelly, Patricia Kelly, Joey Kelly, John Kelly und Jimmy Kelly denn nun geplant?

Kelly Family: Endlich gibt es Neuigkeiten für die Fans

Auf Instagram schreiben die Kellys: „Ihr Lieben, ihr und wir - wie unendlich das gefehlt hat! Unser Warten auf EUCH hat bald ein Ende.“ Die Band weiter: „Wir hoffen so sehr, dass ihr gut durch diese kaugummilangen Monate des Lockdowns gekommen seid und vor allem gesund oder genesen seid. All denen, die einen Schicksalsschlag erleiden mussten, wünschen wir von Herzen viel, viel Kraft; wir sind in Gedanken mit euch.“

Das ist die „Kelly Family“:

Die „Kelly Family“ hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der irischen Familie Kelly

Die Karriere der „Kelly Family“ begann als Straßenmusikanten

1979 bekam die Band ihren ersten Plattenvertrag

Der große Durchbruch erfolgte 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später gingen die „Kelly Family“ auf Jubiläumstour

Der größte Song der Band ist „An Angel“

In Gedanken sind die Fans sicher auch bei der „Kelly Family“, die im Februar 2020 das bislang letzte Mal auf der Bühne standen. Damals in München sagte Jimmy Kelly noch, dass die Band wiederkommen würde. Und dieser Zeitpunkt sei schon in ganz naher Zukunft.

Kelly Family kündigen 4-teilige Doku an

„Seit einiger Zeit sind wir schon wieder fleißig und bereiten viele tolle Dinge vor, die wir mit euch erleben möchten. Zu viel wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber wir arbeiten unter anderem an einer 4-teiligen Prime Time Doku, in der wir mit unserem alten Doppeldeckerbus, aber auch mit dem legendären Hausboot der Kelly Family, der Sean O’Kelley, die für die Kelly Family prägenden Plätze in Europa besuchen und euch zeigen“, so die Kellys.

Das ist die Tracklist von Over the hump“:

Why Why Why

Father’s Nose

First Time

Baby Smile

Cover the Road

She’s Crazy

Ares qui

Key to My Heart

Roses of Red

Once in a While

Break Free

An Angel

The Wolf

Santa Maria

Und auch neue Musik sei in der Mache, so die Band. Man darf also gespannt sein.

Doch nicht nur die eigentliche „Kelly Family“ kehrt nach Corona zurück. Auch Ex-Mitglied Michael Patrick Kelly ist wieder da. Doch was hat es mit dem ominösen gelben Boot auf sich?