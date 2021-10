„Kelly Family“: Patricia Kelly ins Krankenhaus eingeliefert – „Keine guten Nachrichten“

Es sind keine guten Nachrichten, die das Team von „Kelly Family“-Star Patricia Kelly in der Nacht zu Dienstag auf dem Instagramprofil der Sängerin verkündete.

So befand sich die „Kelly Family“-Sängerin gerade erst auf dem Weg der Besserung nach einer schlimmen Fußverletzung, als sie ein weiterer Schock ereilte.

„Kelly Family“-Star Patricia Kelly im Krankenhaus

Das Team von Patricia Kelly schreibt bei Instagram: „Ihr Lieben, leider melden wir uns noch einmal mit keinen guten Nachrichten. Während Patricia sich in der Genesung ihres Fußes befand, hat sie sich (trotz abgeschlossener Impfung) mit dem Corona-Virus angesteckt und liegt derzeit im Krankenhaus. Wir hoffen, dass sie es bald verlassen kann und es ihr wieder besser geht.“

Das bedeutet auch, dass die angesetzten Konzerte auf der Kippe stehen. So muss der Auftritt in Hannover, der eigentlich am 25. Oktober stattfinden sollte, definitiv verschoben werden. Bei den Gigs in Lübeck und Bremen muss zunächst noch abgewartet werden, wie es mit Patricia weitergeht, so das PR-Team.

„Kelly Family“-Star Patricia Kelly: Single erscheint trotzdem

Und weiter: „Für diese Woche ist bereits seit langer Zeit, der Release der ersten Single ihres neuen Albums 'Unbreakable' geplant, das im kommenden Jahr erscheinen wird. Einen großen TV-Auftritt mussten wir schweren Herzens absagen, aber wollen trotzdem an der Veröffentlichung festhalten. Als ein gutes Zeichen in einer schwierigen Zeit.

Bitte macht euch nicht zu viele Sorgen, wir sind zuversichtlich, dass Patricia sehr bald wieder auf den Beinen ist.“

Das ist Patricia Kelly:

Patricia Kelly wurde am 22. November 1969 in Spanien geboren

Sie ist Teil der weltberühmten „Kelly Family“

Seit 2008 ist Patricia Kelly auch als Solokünstlerin tätig

Fans und Freunde jedenfalls drücken der Sängerin fest die Daumen. So schreibt beispielsweise „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka: „Liebe Patricia, was für ein Mist! Get well soon!“ Und eine Anhängerin ergänzt: „Gute Besserung, liebe Patricia!“

