Kelly Family: Maite Kelly ganz offen – „Nie war es für mich so spürbar“

Es war ein wenig still geworden um die Mitglieder der ehemals bekanntesten Band des Landes. Die „Kelly Family“. In den 90ern war ein regelrechter Hype um die musikalische Großfamilie entstanden. Dann jedoch trennten sich Mitglieder wie Maite Kelly oder Paddy Kelly von der Band.

Die ehemaligen „Kelly Family“-Stars wurden flügge, wollten ihre eigenen musikalischen Wege gehen. Und besonders Maite Kelly machte dies sehr erfolgreich. Doch die Corona-Pandemie zwang auch sie zu einer Pause. Nun läuft der Kulturbetrieb endlich wieder an. Und auch Maite Kelly steht in den Startlöchern, wie sie nun bei Instagram bekräftigt.

„Kelly Family“-Star Maite Kelly: „Noch nie war es für mich so spürbar“

„Liebe Freunde, noch nie war es für mich so spürbar wie heute, dass ich so viele Menschen um mich habe, die an das glauben, was ich von meinem Vater gelernt habe. Herzen zu erreichen, zu inspirieren und zu bewegen“, schreibt die 41-Jährige.

-------------

Das ist Maite Kelly:

Maite Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Sie ist das zweitjüngste Kind der Kelly Family und wurde als einzige der Geschwister in Deutschland geboren

Ihre Karriere startete Maite Kelly bei der „Kelly Family“

Seit 2007 ist Maite Kelly solo unterwegs

Mit ihren Schlagersongs ist Maite Kelly extrem erfolgreich

Sie ist häufig in Shows von Florian Silbereisen zu sehen

-------------------

Und weiter: „Als mein Tourveranstalter mir mitteilte, wie viele Menschen tatsächlich ihre Tickets für die verschobenen Konzerte behalten haben, wusste ich, egal wie - wir halten unser Versprechen, wir geben wieder Konzerte. Und mein ganzes Team und ich warten auf Euch - mit der besten Show, die wir bis dato je auf die Bühne gebracht haben!“

Eine große Ankündigung, für die Maite Kelly nun noch hart trainieren muss. „Bis dahin werden die Tanzschuhe kaputt getanzt, Kostüme kreiert, das „Drehbuch“ und vor allem die Musik geprobt. Damit jeder Moment für uns alle ein unvergessliches Erlebnis wird“, so Maite. Da können sich die Fans ja auf tolle Konzerte freuen.

----------------------------------------

Mehr zur Kelly Family:

„Kelly Family“: Darauf haben alle Fans gewartet – Paddy Kelly ist endlich zurück

Kelly Family: Diese Worte von Patricia Kelly rühren Fans zu Tränen – „Habe geweint, als ich das las“

----------------------------------------

Zuletzt musste die „Kelly Family“ den Verlust von Barby Kelly betrauern. Der Abschied von Bruder Angelo ging ans Herz.