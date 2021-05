Kelly Family: Diese Worte von Patricia Kelly rühren Fans zu Tränen – „Habe geweint, als ich das las“

Eine offizielle Auflösung der Kelly Family gab es nie. Trotzdem war es stolze 13 Jahre still um die Geschwister, bis sie im März 2017 endlich ihr Album „We Got Love“ herausbrachten. Die Platte wurde sogar mit Fünffach-Gold ausgezeichnet.

Im Oktober 2019 folgte „25 Years Later“, das Jubiläumsalbum der Kelly Family. Doch auf eine vollständige Reunion aller Familienmitglieder warten die Fans bis heute.

Kelly Family: Patricia ganz wehmütig – „Manchmal war es schmerzhaft“

Und auch Patricia Kelly denkt offensichtlich gerne an ihre Zeit als „Kelly Family“-Sängerin zurück. Bei Instagram schwelgt die 51-Jährige nun in Erinnerungen. Denn: Vor genau vier Jahren rauften sich die Geschwister noch einmal zusammen, um gemeinsam auf Tour gehen zu können. Der Auftritt mit ihren Brüdern und Schwestern in der Westfalenhalle in Dortmund sei für sie bis heute ein „historischer Moment“.

„Ich kann nicht beschreiben, wie dankbar ich bin, dass das passiert ist, dass das Comeback der Kelly Family tatsächlich stattgefunden hat... Es war ein langer Prozess für mich und meine Geschwister wieder zusammenzukommen. Manchmal war es schmerzhaft, es brauchte viel Vertrauen und Anstrengung, aber vor allem den Glauben und das Vertrauen ineinander“, berichtet Patricia Kelly ihren Fans.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Patricia Kelly:

Patricia Kelly wurde am 22. November 1969 in Gamonal (Spanien) geboren

Bekannt wurde die Sängerin durch die Band ihrer Familie, die „Kelly Family“

Seit 2008 ist Patricia Kelly als Solo-Künstlerin aktiv

Im Alter von fünf Jahren begann sie, Gitarre zu spielen und trat mit ihren Geschwistern als Straßenmusiker auf

Die Sängerin ist seit 2001 mit dem gebürtigen Russen Denis Sawinkin verheiratet – das Paar hat zwei Kinder

Im Jahr 2010 bekam Patricia die Diagnose Brustkrebs – ihre Mutter Barbara-Ann (†36) ist 1982 an Brustkrebs gestorben

----------------------------------------

„Kelly Family“-Fans ergriffen: „Das hat mich zum Weinen gebracht!“

Doch das Comeback der Familienband haben sie vor allem den treuen Fans zu verdanken. „Wir haben diese überwältigende Liebe gespürt und selbst jetzt, wo ich dies schreibe, bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich an den ersten Moment auf der Bühne mit meinen Geschwistern und euch allen denke. Ich werde nie vergessen, wie ich meine Gefühle nicht mehr zurückhalten konnte und in Tränen ausbrach, als ich mit Jimmy 'Please Don't Go' sang“, bedankt sich Patricia Kelly in ihrem Beitrag.

Bis heute träumen die Fans von einem Comeback der „Kelly Family“. Foto: picture alliance/dpa

Diese Worte gehen den Fans natürlich sofort ans Herz. In den Kommentaren teilen sie ihre Erinnerungen an diese ganz besondere Konzerttournee und :

„Es war so schön. Bitte kommt bald wieder.“

„Das hat mich zum Weinen gebracht!“

„Ihr wart und werdet IMMER ein großer Teil meines Lebens sein. Danke für alles!“

„Ich habe geweint, als ich das las... Das ist so schön.“

„Ich werde auch niemals dieses Comeback vergessen, für uns Fans ist auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Halle hat gebebt!“

----------------------------------------

Mehr zur Kelly Family:

Kelly Family: Barby Kelly tot – dieses Foto von Bruder Angelo geht ans Herz

Maite Kelly: Süße Beichte – „Ich schenke dir 18 Kinder“

München: Und plötzlich stehen ausgerechnet SIE mit der „Kelly Family“ auf der Bühne

----------------------------------------

Patricias Schwester Maite macht hingegen schon seit einigen Jahren ihr eigenes Ding – und das mit Erfolg. Welche wunderbare Nachricht die Sängerin nun mit ihren Fans teilen durfte, erfährst du hier.