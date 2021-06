„Kelly Family“: Darauf haben alle Fans gewartet – Paddy Kelly ist endlich zurück

Kelly Family beim Comeback in der Dortmunder Westfalenhalle. Fans sind der Band immer noch treu. Gänsehaut-Stimmung und emotionale Momente.

In wenigen Tagen ist es endlich soweit. „Kelly Family“-Star Michael-Patrick Kelly meldet sich zurück.

Auf Instagram kündigte der „Kelly Family“-Sänger Paddy Kelly neue Musik an. Die Fans sind aus dem Häuschen.

Mit mysteriösen Clips hatte Paddy Kelly in den vergangenen Tagen seine Fans in Aufruhr versetzt. Jetzt ist es endlich raus: Es wird neue Musik von Michael-Patrick Kelly geben und das schon ganz bald.

„Kelly Family“-Star Michael-Patrick Kelly meldet sich zurück. Foto: imago/Eibner

Bei Instagram ließ er die Bombe platzen. Erst teilte er das Datum und vermutlich den Album oder Single Namen. „Throwback. 11 Juni“ leuchtete auf einem Bild auf, im Hintergrund eine Kneipe im USA-Stil der 80er Jahre.

Das ist die Kelly Family:

Die Kelly Family hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der Familie Kelly

Die Familie hat irische Wurzeln

Die Familie begann ihre Karriere als Straßenmusikanten

1979 bekam die Kelly Family ihren ersten Plattenvertrag

Der Durchbruch erfolgte dann 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später starteten sie ihre große Jubiläumstour

Jetzt hat er endgültig verraten, was dahintersteckt. „Es ist über ein Jahr her, dass ich neue Musik veröffentlicht habe“, beginnt er und schreibt dann: „Ich bin sehr aufgeregt, dass ich ‚Throwback‘ in ein paar Tagen mit euch teilen kann.“

Neue Musik von Paddy Kelly. Foto: imago/Future Image

Mittlerweile hat Michael-Patrick Kelly sogar den ersten Ausschnitt aus einem neuen Song veröffentlicht. „… und wir waren Träumer, die dem Himmel hinterhergejagt haben“, heißt es darin. Vom Klang her, erinnert es an Hits von MPK.

„Kelly Family“: Fans aufgeregt – „Ich kann es kaum noch erwarten“

Seine Fans sind jetzt schon ganz aus dem Häuschen. Wir haben dir ein paar Reaktionen rausgesucht:

„Es wird höchste Eisenbahn“

„Es wird so mega werden“

„Ahh ich liebs jetzt schon“

„Ich kann es kaum noch erwarten“

Am Freitag wird es also neue Musik von Paddy Kelly geben. Die Fans werden mit Sicherheit ganz aufregt seinen Social-Media-Account verfolgen und schauen, ob es nicht noch weitere Schnipsel gibt.