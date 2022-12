„Kelly Family“ in Düsseldorf: Fauxpas bei Konzert – plötzlich buht der ganze Saal

Diese Aktion hätte sich die „Kelly Family“ wohl lieber noch einmal durch den Kopf gehen lassen sollen. Bei ihrem Konzert im PSD Bank Dome in Düsseldorf lehnen sich die Musiker ein wenig zu weit aus dem Fenster. Die Reaktion ihrer Fans spricht Bände.

Anlässlich ihrer „Die Weihnachtsparty des Jahres! – Die Mega Christmas Show“-Tour hat die „Kelly Family“ Halt in NRWs Landeshauptstadt gemacht. Das Weihnachtskonzert nimmt jedoch eine bittere Wendung, als sich die Sänger über das Publikum unterhalten.

„Kelly Family“-Star Kathy dreist: „In Köln ist es besser“

Für Patricia Kelly ist das Konzert am Samstagabend (10. Dezember 2022) ein ganz besonderes. Die 53-Jährige lebt bereits seit über zehn Jahren in Düsseldorf und bezeichnet den Auftritt im PSD Bank Dome als „Heimspiel“. Schon zu Beginn der Show betont sie: „Ich habe meinen Geschwistern gesagt, dass ihr das beste Publikum auf Tour seid.“ Das dürfte unter anderem daran liegen, dass sich auch ihre eigene Familie unter das Publikum gemischt hat. „Heute Abend sind natürlich meine Kinder, mein Mann und meine Schwiegermutter da“, verrät Patricia. Auch ihre Nichten, Freunde und sogar Ärzte seien anwesend.

Nach Patricias Lobeshymne auf Düsseldorf können sich ihre Geschwister die ein oder andere Spitze gegen die Mode- und Kunststadt nicht verkneifen. Als sich Patricia nach etwa einer Stunde bei ihrer Schwester Kathy vergewissern will, zeigt sich diese eher unbeeindruckt. „Kennst du den Karneval in Düsseldorf nicht?“, fragt Patricia irritiert, um zu betonen, wie feierwütig die Menschen in ihrer Heimatstadt sind. „Nee, ich dachte, in Köln ist es besser“, antwortet Kathy völlig schamlos. Prompt fangen die Zuschauer an zu buhen. Es ist wohl das größte Fettnäpfchen, in das man in Düsseldorf treten kann. Die Fehde zwischen den beiden Städten ist schließlich deutschlandweit bekannt.

„Kelly Family“-Sänger Jimmy droht Fans: „Gehen zurück nach Köln“

Und auch Jimmy Kelly streut eine halbe Stunde später noch einmal Salz in die Wunde. Bei „Nanana“, einem absoluten Kult-Hit der „Kelly Family“, provoziert er die Fans ganz bewusst. Offenbar singen ihm die Düsseldorfer nicht laut genug mit. Während der sich immer wiederholenden „Heeey Ohooo“-Gesänge, die aus dem Zuschauerraum ertönen, schüttelt er nur enttäuscht den Kopf. „Nee, nee, nee“, heißt es immer wieder vom 51-Jährigen.

Um seinen Fans Druck zu machen, droht er ihnen sogar: „Vielleicht gehen wir zurück nach Köln.“ Da bekommen es die Düsseldorfer mit der Angst zu tun. „Neeeein!“, ruft eine Frau im Publikum. Die Gesänge der Zuschauer werden unterdessen immer kräftiger.

Die provokante Animation von Jimmy Kelly scheint zu fruchten. Sichtlich begeistert vom Gesang der Besucher gibt der Musiker schließlich zu: „Okay, wir bleiben. Düsseldorf, ihr seid nicht nur hübsch, ihr könnt auch toben!“ Na, da haben die „Kelly Family“-Fans ja noch einmal Glück gehabt.