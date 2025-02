Maite Kelly gibt Konzert in Köln – plötzlich taucht ER im Publikum auf

Aktuell gibt es für die Fans von Maite Kelly gleich mehrere Gründe zu feiern. Die Schlagersängerin hat nicht nur neue Musik rausgebracht, sondern spielt aktuell ein Konzert nach dem nächsten auf ihrer großen Tour.

Bei dem Auftritt in Köln feierte Maite Kelly zusammen mit Tausenden Fans in der Lanxess Arena. Was zu diesem Zeitpunkt noch unklar war: Unter den feierwütigen Besuchern tummelte sich ein ganz besonderer Mann.

Maite Kelly bekommt hohen Besuch

Die Rede ist von keinem Geringeren als ihrem Bruder Joey Kelly. Der TV-Star feierte gemeinsam mit den Fans zu den Liedern seiner kleinen Schwester und veröffentlichte im Anschluss noch herzerwärmende Worte via Instagram.

„Maite Kelly, Köln-Arena, ausverkauft! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn, Maite! Mega-Show, müsst ihr unbedingt besuchen: Next Level! Maite Kelly, meine kleine Schwester, muss ich sagen: Unfassbar!“, schreibt der 52-Jährige. Eine Message, die Maite Kelly direkt ins Herz treffen dürfte.

Bleibt abzuwarten, ob sich bei den kommenden Konzerten nicht vielleicht noch ein Familienmitglied ins Publikum schleicht. Vielleicht ihr Neffe und „Let’s Dance“-Gewinner Gabriel Kelly? Diese Termine stehen Maite Kelly jedenfalls noch bevor: