Maite Kelly und Roland Kaiser: Auf der Bühne passiert es – „Bringt mich aus der Fassung“

Diese Liebe ist schwer zu durchtrennen. Gemeint ist das freundschaftliche Band zwischen Maite Kelly und Roland Kaiser. Die Schlagerstars verbindet diese Tage ein ganz besonderer Moment: ihr persönliches Jubiläum als Duo.

Am 10.01.2015 standen Maite Kelly und Roland Kaiser damals erstmals gemeinsam für ihren Hit-Song „Warum hast du nicht nein gesagt“ auf der Bühne beim „Großen Fest der Besten“ mit Florian Silbereisen.

Zehn Jahre später, am 11. Januar 2025, feierten die beiden ihren gemeinsamen Schlagererfolg bei Silbereisens „Schlagerchampions“ im Berliner Velodrom. Maite Kelly kann ihrem Kollegen anschließend gar nicht genug lobende Worte aussprechen.

Maite Kelly und Roland Kaiser: Auf der Bühne passiert es

Auf ihrem Instagram-Account richtet die einstige „The Kelly Family“-Sängerin ihre Zeilen an den Mann, der bereits in den 70ern seinen Durchbruch mit der Musik feierte und seither eine feste Größe im Schlagerbusiness ist.

„Lieber Roland Kaiser, vor zehn Jahren hast du mir dein Vertrauen geschenkt und daran geglaubt, dass ich einen Hit schreiben kann“, schreibt Maite im Netz. Und weiter: „Du sagst immer, ich hätte dir Glück gebracht – da muss ich dir allerdings widersprechen. DU bist das Glück, und zwar für so viele Menschen!“

Für sie sei Roland bei den „Schlagerchampions“ nicht nur „Der Mann des Abends“ gewesen, sondern „ein Jahrhundertkünstler“. Es sei die größte Ehre für sie, ihn zu kennen.

Maite Kelly verrät Geheimnis

Und auch wenn Maite Kelly ihren Schlagerkollegen jetzt schon seit zehn Jahren persönlich kennt, hat sie vor gemeinsamen Auftritten offenbar immer noch ein wenig Bammel. Zumindest klingen ihre folgenden Worte ganz danach, die sie bei Instagram noch hinterherschiebt:

„Abgesehen davon bringt mich niemand bei Auftritten so vor Verlegenheit aus der Fassung wie du.“

Das zumindest merkt man der ebenfalls erfahrenen Künstlerin, die von Kindesbeinen an auf der Bühne steht, in der Regel nicht an.