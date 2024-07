Kate Middleton: Da ist sie! Prinzessin strahlt bei Wimbledon – sie ist nicht allein

Gerade ziehen zwei Sportereignisse die Welt in ihren Bann. Während Prinz William die englische Mannschaft im EM-Finale in Berlin anfeuert, sind alle anderen Augen auf Wimbledon gerichtet! Das Tennis-Turnier begeistert Millionen Zuschauer und wirft jetzt das Rampenlicht auf die Prinzessin von Wales, Kate Middleton! Nun sind erste Bilder der Royal aufgetaucht – und das mit einer süßen Begleitung!

Kate Middleton zieht die Blicke auf sich!

Seit seiner Gründung im Jahr 1877 erfreut Wimbledon als wiederkehrendes Sportereignis eine große Fangemeinde. Doch neben den spannenden Matches hat das Tennis-Turnier eine weitere besondere Facette: die enge Verbindung zur britischen Königsfamilie. Die Royals sind seit jeher treue Unterstützer der Veranstaltung, ihre Anwesenheit auf der Tribüne sorgt immer wieder für zusätzliche Spannung – gerade in diesem Jahr!

Denn Kate Middleton beehrte Wimbledon jetzt mit ihrer Anwesenheit und zog in einem lilafarbenen Kleid die Blicke aus den Zuschauerrängen auf sich. Lange zitterten Fans aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung um die Anwesenheit der Royal. Nach wochenlangen Spekulationen verkündetet der Buckingham Palast dann die freudige Nachricht – Prinzessin Kate wird die traditionelle Pokalübergabe im Tennis-Finale übernehmen. Doch das nicht alleine!

Kate Middleton: DAS ist ihre Begleitung!

Kate Middleton besucht am 14. Juli mit ihrem Sprössling das große Tennis-Match! Die 9-jährige Charlotte strahlte dabei mindestens genauso wie ihre Mutter selbst! Den rührenden Auftritt der beiden konnte man live bei Amazon Prime verfolgen, wo das Turnier ausgestrahlt wird. Den Live-Ticker zu Wimbledon kannst du hier sehen.

Damit markiert Kate ihren zweiten öffentlichen Auftritt seit ihrer Krebsbehandlung. Erst im Juni zelebrierte sie anlässlich König Charles Geburtstag mit ihrer Familie „Trooping the Colour.“

Der royale Besuch in Wimbledon schlug im Netz bereits hohe Wellen. Als Schirmherrin des All England Clubs wird Kate Middleton im Verlaufe des Sonntagabends die Pokalübergabe an die Sieger des Tennis-Turniers durchführen.