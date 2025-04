Meghan Markle war nicht am Sterbebett der Queen – das ist der wahre Grund

Am 8. September 2020 kam das Königshaus und das Vereinigte Königreich zum Stillstand. Der Tod von Königin Elisabeth II. ging bis über die Landesgrenzen hinaus, in die Herzen aller Royal-Fans. Ein trauriger Tag der Geschichte – der auch für den ein oder anderen Skandal rund um Meghan Markle sorgte.

Es gelang an die Oberfläche, dass Meghan Markle gebeten wurde, sich vom Sterbebett der Queen fernzuhalten! Jetzt ist der wahre Grund raus.

Meghan Markle nicht am Sterbebett erwünscht

Nur wenige Stunden vor dem Tod sagte ein Sprecher, dass Prinz Harry gemeinsam mit Meghan zum Balmoral Estate in Schottland reisen würde, um die 96-Jährige zu besuchen. Doch dann die „Plan-Änderung“ – aber nur für Meghan: Ihr Besuch wurde abgesagt.

Dem britischen „Express“ zufolge habe König Charles Meghan Markle explizit darum gebeten, dem Sterbebett der verstorbenen Königin fernzubleiben. Harry sollte seine Großmutter alleine besuchen können. Doch wer denkt, dass der Schlag nur Meghan galt, irrt. König Charles hatte selbes auch von der heutigen Prinzessin von Wales verlangt: Der Grund ist simpel.

Harry verteidigt Meghan Markle

In Robert Hardmans Buch „Charles III: New King, New Court, The Inside Story“ heißt es, dass es einzig und alleine darum ging, dass die Royals sich endgültig von der Königin verabschieden können – und: sich nicht in kleinliche Machtkämpfe verwickeln lassen.

Für Harry keine einfache Situation. In seinen Memoiren „Spare“ erzählt er, wie er die Situation empfand. Als König Charles ihm Gründe nannte, wieso Harry nur ohne seine Frau willkommen war, empfand er diese als unsinnig und respektlos. Erst als er erfuhr, dass auch Kate nicht kommen würde, beruhigte er sich.

Vor dem Tod der Königin Elizabeth II. reisten Harry und Meghan aus beruflichen Gründen im September 2022 nach Großbritannien. Dieser Besuch war ihr letzter gemeinsamer Besuch in Großbritannien.