Kate Middleton und Prinz William: DIESE Ankündigung lässt Fans aufhorchen

Gemeinsam Auftritte von Kate Middleton und Prinz William waren mal an der Tagesordnung. Doch nach der Krebsdiagnose der Prinzessin musste diese kürzertreten und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Umso glücklicher sind die Fans jetzt, wo sie wieder gesund ist, das royale Paar immer öfter bei offiziellen Terminen zu sehen. Nun kündigen Kate Middleton und Prinz William die nächste gemeinsame Reise im Dienste der Krone an.

Kate Middleton und William feiern 14. Hochzeitstag

Der 29. April ist ein ganz besonderer Tag für das royale Ehepaar – vor genau vierzehn Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. In diesem Jahr feiern sie ihren Hochzeitstag in Schottland, wie britische Medien berichten.

Neben einer romantischen Auszeit in einem Cottage auf der Isle of Mull in Schottland stehen aber auch einige Pflichttermine auf ihrem Zettel. Sie werden beispielsweise eine Reihe von Terminen in Tobermory wahrnehmen und auch einen Bauernhof an der Westküste besuchen.

Aus royalen Kreisen heißt es, dass sich der Prinz und die Prinzessin darauf freuen, „mit ihrem Aufenthalt ihre Unterstützung für die Inseln zu zeigen“. Dabei werden die beiden trotz eines vollen Terminkalenders mit Sicherheit auch die Zeit finden, ihren besonderen Tag in Zweisamkeit zu verbringen.