Prinz William und Kate Middleton haben Entscheidung getroffen – sie wenden sich an König Charles

Ostern ist da und auch die Royals feiern den besonderen Tag stets zusammen im großen Kreis ihrer Familie. Doch jetzt haben sich die Pläne von Kate Middleton und ihrem Mann Prinz William plötzlich geändert.

Das Paar hat nun eine Entscheidung getroffen und nahm sich ein Herz, ein Gespräch mit Williams Vater König Charles III. zu führen.

Prinz William und Kate Middleton: Entscheidung ist getroffen

Wie der britische „Express“ unter Berufung der „Daily Mail“ berichtet, werden Kate Middleton und Prinz William in diesem Jahr nicht am Oster-Matins-Gottesdienst teilnehmen.

Das königliche Paar, das die Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr verpasst hatte, da sie nur wenige Wochen nach Kates Krebsdiagnose stattfand, wird stattdessen das Osterwochenende mit seinen drei gemeinsamen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in seinem Landhaus in Norfolk verbringen.

Prinz William sprach deswegen mit seinem Vater, dem König, und erklärte seine Absicht, das diesjährige Ostertreffen zu verpassen. König Charles stimmte dem Anliegen seines Sohnes laut dem „Express“ zu. „Sie haben sich entschieden, Zeit als Familie miteinander zu verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen“, erklärte eine Quelle.

Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis beginnt die Schule nach den Osterferien offiziell wieder am 24. April.

Kate Middleton: Kinder gehen immer vor

Dass vor allem Kate Middleton die Kinder in den Vordergrund ihres Lebens stellt, dürfte spätestens nach ihrer Krebsdiagnose Anfang 2024 klar sein. Ein Freund der Familie erklärte damals gegenüber dem „People“-Magazin, wie wichtig die Kids der Prinzessin von Wales gerade in schweren Zeiten seien:

„Gemeinsam Spaß zu haben, wann immer es möglich ist, ist sehr wichtig … Die Kinder stehen im Mittelpunkt ihrer Welt.“

Ostern verbringt das Paar nun also unter sich mit den Kindern. König Charles III. wird am Ostersonntag derweil den jährlichen Ostersonntagsgottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor anführen.