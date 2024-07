Alcaraz – Djokovic: Wimbledon-Finale im Live-Ticker: Hammer bahnt sich an

Am Sonntag (14. Juli) steht nicht nur das Finale der Fußball-Europameisterschaft an, sondern auch das Finale des legendären Tennis-Turniers in Wimbledon. Dort treffen der Spanier Carlos Alcaraz und der Serbe Novak Djokovic aufeinander. Es ist die Neuauflage des Tennis-Endspiels aus dem vergangenen Jahr.

Carlos Alcaraz geht als Titelverteidiger in das Wimbledon-Finale, könnte seinen zweiten Wimbledon-Sieg und seinen vierten Grand-Slam-Sieg feiern. Novak Djokovic kämpft um seinen achten Wimbledon-Sieg und seinen 25. Grand-Slam-Sieg.

Alcaraz – Djokovic: Wimbledon-Finale im Live-Ticker

Wer gewinnt das Finale von Wimbledon? Kann der junge Spanier den nächsten Titel einfahren oder ist der alte Hase Djokovic wieder erfolgreich? Wir versorgen dich in unserem Live-Ticker mit den neusten Informationen zum Wimbledon-Finale.

Alcaraz – Djokovic -:- (-:-,-:-,-:-)

Satz 1: 5:2

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.47 Uhr: Alcaraz liegt im ersten Satz schon mit zwei Breaks vorne. Djokovic hat noch so seine Probleme. Er kann jetzt bei eigenem Aufschlag den ersten Satz schon zumachen.

15.24 Uhr: Wow, das erste Spiel dauert über zehn Minuten. Damit dürfte klar sein, dass wir uns heute auf einen langen Tennis-Nachmittag einstellen müssen. Am Ende geht das Spiel übrigens an Alcaraz. Damit ist der Spanier sofort ein Break vor.

15.10 Uhr: Djokovic beginnt mit seinem Aufschlag. Der erste Punkt geht an Alcaraz. Los geht’s in Wimbledon.

15.01 Uhr: Jetzt kommen die Spieler: Novak Djokovic betritt als Erstes den Rasen, kurz hinter ihm kommt Alcaraz. Bis es losgeht, dürfte es noch ein paar Minuten dauern.

14.53 Uhr: Das erste Mal Jubel auf dem Centre Court: Kate Middleton betritt die Arena. Hier mehr dazu!

14.16 Uhr: Es könnte heute ein historischer Tag im Tennis werden. Djokovic hat die Möglichkeit mit Roger Federer (8. Wimbledon-Titel) gleichzuziehen. „Natürlich bin ich mir bewusst, dass Roger acht Wimbledonsiege hat“, sagte Djokovic: „Außerdem ist es mein potenziell 25. Grand Slam. Natürlich ist das eine große Motivation, aber gleichzeitig gibt es auch eine Menge Druck und Erwartungen.“4

12.59 Uhr: Viele Augen werden heute nicht nur auf den Court gerichtet, sondern auch ins Publikum. Prinzessin Kate ist nach ihrer Krebserkrankung tatsächlich mit dabei, soll die Trophäe überreichen. Hier mehr!

11.26 Uhr: „Er ist verdient einer der großartigsten 21-Jährigen, den wir jemals gesehen haben in diesem Sport. Wir werden von ihm viel in der Zukunft sehen, keine Frage. Er wird viele weitere Grand Slams gewinnen“, rühmte Djokovic seinen Kontrahenten: „Aber in der Zukunft, wenn ich in etwa 15 Jahren aufhöre – ich scherze, ich scherze“, sagte der 37-Jährige mit einem Lachen.

11.01 Uhr: „Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich bin sicher, er weiß, was er tun muss, um mich zu schlagen. Es wird ein wirklich interessantes Spiel werden“, sagte Alcaraz. „Aber ich bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen, und ich bin bereit, es gutzumachen.“

10.14 Uhr: Djokovics Weg ins Finale:

1. Runde: Kopriva 3:0

2. Runde: Fearnley 3:1

3. Runde: Popyrin 3:1

Achtelfinale: Rune 3:0

Viertelfinale: De Minaur (kampflos)

Halbfinale: Musetti 3:0

10.09 Uhr: Alcaraz‘ Weg ins Finale:

1. Runde: Lajal 3:0

2. Runde: Vukic 3:0

3. Runde: Tiafoe 3:2

Achtelfinale: Humbert 3:1

Viertelfinale: Paul 3:1

Halbfinale: Medvedev 3:1

10.01 Uhr: Alcaraz geht als Titelverteidiger ins Finale, konnte Djokovic im Vorjahr mit 3:2 besiegen und feierte damit seinen ersten Triumph in Wimbledon.

Sonntag, 09.51 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steigt das Finale auf dem heiligen Rasen – und damit ist nicht das Berliner Olympiastadion gemeint. In Wimbledon trifft Carlos Alcaraz auf Novak Djokovic.