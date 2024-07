Kate Middleton: Erster Auftritt – SIE stiehlt allen die Show!

Nicht nur die EM ist gerade als Sportereignis in aller Munde. Denn auf britischem Boden findet das alljährliche Wimbledon-Turnier statt, was begeisterte Tennis-Fans in seinen Bann zieht. Promis aus aller Welt sind der Einladung der Veranstaltung gefolgt, um sich spannende Matches von den Zuschauerrängen aus anzusehen.

Auch die Royals ließen es sich nicht nehmen, aus dem Publikum mitzufiebern. Während es Kate Middleton bisher nicht schaffte, am Event teilzunehmen, überraschte vor allem ein Familienmitglied!

Kate Middleton: Jetzt steht SIE im Rampenlicht

Sie läuft normalerweise unter dem Radar der britischen Royals – Pippa Middleton. Bei den großen Wimbledon-Turnieren ließ sie sich nun allerdings in den Zuschauerrängen blicken! Das besondere dabei: Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seitdem die Krebsdiagnose Kates publik gemacht wurde.

Pippa ist jedoch nicht alleine angereist, sondern befand sich in Begleitung ihres Gatten James Matthews. Das Ehepaar zeigt sich, wie auch Prinzessin Kate, seit längerem als großer Fan des Sports und war bereits in der Vergangenheit im Publikum von Tennis-Duellen zu sehen.

Mit ihrem charmanten Lächeln und einem bezaubernden Jumpsuit stahl Pippa glatt den Profis auf dem Platz die Show! Doch währen die 40-Jährige nach außen strahlt, brodelt es hinter den Kulissen!

Kate Middleton: Wird sie ersetzt?

Nach wie vor reißen die Spekulationen um Kate Middleton nicht ab! Schließlich blieb die Prinzessin von Wales bisher dem Tennis-Turnier aufgrund ihrer Krebserkrankung fern. Als Schirmherrin des All England Clubs überreicht die Ehefrau von Prinz William normalerweise die Trophäen an die Wimbledon-Sieger.

+++Kate Middleton: Nach langer Spekulation – jetzt herrscht endlich Gewissheit+++

Am Sonntag, dem 14. Juli, findet das Finale im Mixed-Doppel und der krönende Abschluss bei den Herren statt. Dann stehen sich der Serbe Novak Djokovic und der Spanier Carlos Alcaraz gegenüber. Laut Medienspekulationen könnte Herzogin Brigitte, Ehefrau von Prinz Richard, für Prinzessin Kate als royale Gratulantin einspringen.

Zuletzt sah man Kate Middleton noch während der „Trooping the Colour“-Veranstaltung in der Öffentlichkeit. Dabei zelebrierte sie kürzlich den Geburtstag von König Charles. Es bleibt abzuwarten, ob die Prinzessin von Wales noch den Weg zum Tennis-Turnier findet.