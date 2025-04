Kate Middleton: Nach der Trennung von William ließ sie es mit Pippa krachen

Heute kennt man sie als bodenständige Prinzessin von Wales, eine zukünftige Königin wie aus dem Bilderbuch: Kate Middleton. Doch bevor sie in William ihren royalen Prinzen fand, war ihr Leben nicht nur von Hofetikette und offiziellen Terminen geprägt. Kate war eine junge Frau in ihren Zwanzigern, die genau wusste, wie man das Leben genießt.

Und als William 2007 die Reißleine zog und ihre Beziehung kurzerhand am Telefon beendete, ließ sie sich nicht hängen, ganz im Gegenteil!

Kate Middleton feierte bis in die Morgenstunden

Auch wenn sie heute als das perfekte Paar der britischen Royals gelten – die Beziehung von Kate Middleton und Prinz William war nicht immer rosig. April 2007: In einem recht unspektakulären Telefonat machte Prinz William kurzerhand mit Kate Schluss. Doch anstatt sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen, bewies Kate, dass sie auch ohne ihren Prinzen glänzen konnte, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Sie schnappte sich ihre Schwester Pippa und die beiden machten Londons Nachtleben unsicher. Die Middleton-Schwestern wurden zur festen Größe in den angesagtesten Clubs.

Kate Middleton ließ es krachen

Während Kate zuvor vor allem als Williams Freundin bekannt war, wurde sie nun für ihren eigenen Stil bewundert. Gemeinsam mit Pippa schaffte sie es auf die begehrte „Tatler’s Most Invited List“ und bekam von der britischen Presse prompt einen neuen Spitznamen: „The Wisteria Sisters“. Der Grund? Laut der royalen Autorin Katie Nicholl seien sie „sehr dekorativ, furchtbar duftend und ziemlich kletterfreudig“ gewesen.

Während Kate ihren Single-Status genoss, war William nicht ganz so entspannt. Die Bilder von seiner Ex-Freundin in den Zeitungen, gut gelaunt und selbstbewusst, ließen ihn nachdenken. Seine eigene „Freiheit“ war wohl doch nicht so spannend, und es dauerte nicht lange, bis er versuchte, Kate zurückzugewinnen.

Der Rest ist längst royale Geschichte: 2011 heiratete Kate Middleton ihren Prinzen, wurde Herzogin von Cambridge und später Prinzessin von Wales. Doch bevor sie in die Welt des Königshauses eintauchte, bewies sie, dass eine echte Party-Prinzessin in ihr steckt!