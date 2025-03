Kate Middleton: Experte deutlich – „Offensichtlich haben sich die Dinge geändert“

Es war ein schwerer Weg zurück ins Rampenlicht. Fast das komplette vergangene Jahr stand für Kate Middleton im Zeichen der Heilung. Im Frühjahr 2024 war bekannt geworden, dass die Princess of Wales an Krebs erkrankt war.

In einem mutigen wie beeindruckenden Video stellte sich die 43-Jährige den Augen der Welt, berichtete von ihrem Schicksal und beendete damit eine Medienjagd, die es seit Diana auf keinen Royal mehr gegeben hatte.

Gehen Kate Middleton und Prinz William nun öfter gemeinsame Wege?

Nun, ein Jahr später ist Kate Middleton in Remission und zurück im royalen Leben. Sie absolviert Termine, lächelt in die Kameras, kümmert sich liebevoll um ihre Kinder und ihren Mann Prinz William. Eine Bindung, die, wenn man den Glauben des Adelsexperten Richard Fitzwilliams Glauben schenken mag, noch enger werden soll.

So erklärte dieser gegenüber dem britischen Sender „GB News“, dass Kate und William ihre zukünftigen Termine „wann immer möglich“ gemeinsam bestreiten wollen würden. „Ich bin sicher, dass sie, wann immer möglich, gemeinsame Auftritte haben werden, denn sie sind das glamouröseste Königspaar der Welt“, so der Experte.

Kate und William: Als Team unschlagbar

Und das trotz veränderter Umstände durch Kates Erkrankung: „Offensichtlich haben sich die Dinge geändert, und es wird Zeit brauchen, eine beträchtliche Zeit.“ Fitzwilliams weiter: „Wir wissen, dass sie noch einen langen Weg vor sich hat, und wir wissen auch, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen, da sie sich in Remission befindet. (…) Aber es besteht kein Zweifel daran, dass das Interesse an ihnen als Paar absolut riesig ist.“

Nachvollziehbar also, wenn Kate und William planen, möglichst viele Termine gemeinsam zu gestalten. Die beiden gehören zu den beliebtesten Royals der Welt, zudem, so Richard Fitzwilliams, seien sie „als Team unschlagbar“.