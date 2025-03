Kate Middleton: Insider packt aus – „Hatten nie eine Chance“

Sie waren einst die Fab-Four, doch dann kam alles anders. Man mag sich kaum noch erinnern, aber anfangs schienen Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry wirklich wie ein Herz und eine Seele. Doch dann kam der große Streit. Meghan und Harry verließen Großbritannien, immer wieder wurden Giftpfeile geschossen, mittlerweile scheint es ausgeschlossen, dass die tiefen Gräben irgendwann einmal wieder zugeschüttet werden können.

Wie genau alles so auseinanderbrechen konnte? Darüber gibt es unterschiedliche Theorien, eine davon wird nun von dem Magazin „In Touch Weekly“ neu aufgeschlüsselt. So soll ausgerechnet Königin Camilly in der royalen Fehde ihre Finger im Spiel gehabt haben.

Kate Middleton und Meghan Markle im Streit

„Camilla achtet immer zuerst auf sich selbst“, enthüllt ein Royals-Insider gegenüber dem Magazin. Und weiter: „Kate und Meghan waren gute Ziele. Ganz einfach: Wenn die Prinzessinnen ständig im Krieg wären, wäre alles Negative über sie und Charles von geringem Interesse. Kate und Meghan hatten nie eine Chance.“

Zudem heißt es in der Dokumentation „The Middletons: Modern Royal In-Laws“, dass Camilla auch von Kate Middleton zu Anfang nicht begeistert gewesen sei. „Sie hat nicht geschossen, sie interessiert sich nicht besonders für Pferde. Die Lücke war zu groß, und William würde das spüren“, erklärt Königshaus-Experte Tom Quinn.

Kommt es doch noch zum royalen Happy End?

Camilla wiederum habe nun ihr Ziel erreicht. Galt sie in Zeiten von Diana noch als eine der unbeliebtesten Frauen Großbritanniens, ist sie mittlerweile eines der beliebtesten Mitglieder des britischen Königshauses.

Und Kate und Meghan? Vielleicht gibt es ja auch hier ein Happy End. Schließlich soll Kate aufgrund ihrer Krebs-Erkrankung viele Dinge nun anders sehen. Vielleicht ist dann auch irgendwann eine Versöhnung möglich. Es bleibt auf jeden Fall spannend.