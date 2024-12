Kate Middleton: Plötzlich ist von Prinz Harry die Rede – „Es wird Zeit“

Was für ein Aufreger bei der Weihnachtsmesse von Prinzessin Kate! Im Trailer zur festlichen „Together at Christmas“-Show auf ITV sorgt ein rothaariger Mann in Uniform für Spekulationen. Ist das etwa Prinz Harry? Fans des britischen Königshauses sind außer sich!

Der mysteriöse Mann trägt die Uniform der Royal Air Force und sieht Prinz Harry zum Verwechseln ähnlich. Selbst der Bart passt! Doch wäre ein Erscheinen von Harry wirklich so wahrscheinlich? Schließlich sind die Wogen zwischen ihm und Bruder William seit dem royalen Rückzug 2020 alles andere als geglättet.

Kate Middleton: Rätselraten um Prinz Harry

Harry und Meghan führen mittlerweile ein eigenes Leben in den USA, weit weg von den royalen Pflichten. Neue Fotos ihrer beiden Kinder zeigen, wie glücklich sie abseits des Königshauses sind. Doch die Spannungen bleiben bestehen. Auch in diesem Jahr sollen Harry und Meghan keine Einladung für das königliche Weihnachten erhalten haben – zu groß die Risse nach den öffentlichen Angriffen gegen die Familie.

Prinzessin Kate hingegen zeigt sich im Trailer in festlicher Stimmung: „Weihnachten ist eine meiner liebsten Jahreszeiten. Es ist die Zeit der Geschenke, des Lametta und der Mince Pies. Aber es ist auch die Zeit, langsamer zu machen und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden.“ Während Kate allen besinnliche Feiertage wünscht, haben die Fans ganz andere Hoffnungen.

„Ich bete für Versöhnung in der Familie zwischen William und Harry … Vergebung und Liebe“, schreibt ein User unter ihrem Instagram-Beitrag. Ein anderer User ergänzt: „Ich hoffe wirklich, dass sich das auch auf die Beziehung von William und Kate zu Harry und Meghan auswirkt. Wenn die Herzogin an das glaubt, was sie sagt, dann wird es Zeit, zumindest zu versuchen, zu vergeben und die Familie vielleicht ein Stück näher zusammenzubringen.“

Das Weihnachtskonzert wurde bereits am 6. Dezember in der Westminster Abbey aufgenommen und verzauberte an Heiligabend die Zuschauer im britischen Fernsehen. Doch der rothaarige Doppelgänger bleibt das Gesprächsthema Nummer eins.