Kate Middleton: Das gab es noch nie – Fans konnten Tränen nicht zurückhalten

2024 wird Kate Middleton vermutlich als das schlimmste Jahr ihres Lebens in Erinnerung bleiben. Bereits wenige Wochen nach dem Jahreswechsel hatte sie eine Krebs-Diagnose erhalten und musste sich einer Chemotherapie unterziehen.

Es folgten schwierige Monate, in denen sie sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzog. Wann sie wieder aufs royale Parkett zurückkehren würde? Lange unklar, bis der Palast schließlich einen ungewöhnlichen Schritt ging und im Spätsommer schließlich die langsame Rückkehr der Prinzessin verkündete. Und das auf eine Weise, die vielen Fans feuchte Augen bescherte.

Kate Middleton blickt auf harte Monate zurück

Das hatte es nämlich so noch nie gegeben! Kate Middleton und ihre Familie zeigten sich in dem Clip, den der Palast teilte, so nahbar wie nie. Während sie durch ein Feld streifen, über Baumstämme klettern und sich liebevoll im Arm liegen, spricht die Prinzessin über ihren Kampf gegen den Krebs.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe“, lässt die Frau von Prinz William die ganze Welt zunächst wissen. Anschließend erinnert sie sich an die schwere Zeit zurück.

Fans kommen die Tränen

„Diese Zeit hat William und mich vor allem daran erinnert, nachzudenken und dankbar zu sein für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben, die so viele von uns oft als selbstverständlich ansehen. Einfach zu lieben und geliebt zu werden“, sagt Kate Middleton und erklärt, dass eine Krebserkrankung für jeden „komplex, beängstigend und unvorhersehbar“ sei, „besonders für die, die einem am nächsten stehen.“

+++ Kate Middleton: William musste sie beruhigen – „Zitterte so sehr“ +++

Auch für ihre Liebsten waren es bange Monate. George, Charlotte und Louis sorgten sich um ihre Mutter, Prinz William sich um seine geliebte Frau. Dass sie Monate nach der schrecklichen Diagnose wieder so ausgelassen mit der Prinzessin herumtoben können, keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr genossen die fünf die unbeschwerliche Zeit, wie in jeder Sekunde in dem Video zu sehen ist.

Es sind Szenen einer glücklichen Familie nach einem harten Kampf. Ungewohnt tiefe Einblicke in das Leben der Royals, die man sonst eigentlich nicht kennt und die den Fans nahe gingen. Beim Anblick des Videos wurde vielen ganz warm ums Herz und einige hatten Tränen in den Augen. „Ich kann nicht aufhören zu weinen“, kommentierte eine sichtlich gerührte Userin das Video. Eine Reaktion, mit der sie nicht alleine war.

Zahlreiche Menschen schrieben, was das Video in ihnen auslöste. Dass es sich lohnen kann, die Royal Family auch mal von ihrer ganz privaten Seite zu zeigen, dürfte dem Palast spätestens damit klar geworden sein.