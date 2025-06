Kate Middletons Ascot-Absage: Sie hatte riesiges Glück

Das Jahr 2024 stellte für Kate Middleton (43) eine enorme Herausforderung dar. Bereits im Januar musste die Prinzessin von Wales wegen gesundheitlicher Probleme eine Bauchoperation überstehen, gefolgt von einer Krebsdiagnose.

Während sie ihre Krankheit zunächst privat hielt, teilte sie später mit, dass sie sich in „Remission“ befindet. Nun rückt der Genesungsprozess durch einen „Hello!“-Artikel noch mehr in den Fokus.

Kate Middleton zwischen Hoffnung und Enttäuschung

Die gesundheitlichen Probleme der Royals führten dazu, dass sie viele öffentliche Verpflichtungen absagte, inklusive ihres geplanten Auftritts bei Royal Ascot.

„Wie ich zuvor bereits enthüllt habe, war die Prinzessin vor ihrer Operation ernsthaft krank“, schrieb die Journalistin Rebecca English in einem neuen Artikel der „Mail Online“. Sie fügte hinzu: „Sie hat großes Glück, überhaupt über Genesung sprechen zu können.“

Rückzug und Kampf: Kate Middleton in der Klinik

Im Januar 2024 wurde Kate Middleton in der London Klinik operiert. Wenige Wochen danach verkündete sie in einer Videobotschaft ihre Krebsdiagnose und den Beginn einer Chemotherapie.

Während dieser Zeit setzte die Familie Wales „auf 100 Prozent Familie zuerst, Job an zweiter Stelle“, wie eine Insiderin im Gespräch mit „The Sunday Times“ berichtete. Kates Behandlung beschrieb sie im weiteren Verlauf als „wirklich hart“.

Kate Middleton kehrt schrittweise in die Öffentlichkeit zurück

Nach einem schwierigen Jahr machte Kate Middleton gelegentliche Auftritte. Im Herbst 2024 bestätigte sie, die Chemotherapie abgeschlossen zu haben.

„Meine Reise durch den Krebs war komplex, beängstigend und unvorhersehbar“, erklärte sie in einem emotionalen Video. Sie trat später u. a. bei Trooping the Colour, Wimbledon und dem Weihnachtskonzert auf.

Ein Jahr nach ihrer Operation besuchte Kate Middleton das Royal Marsden Hospital und verkündete: „Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung. Vielen Dank an alle für ihre anhaltende Unterstützung.“ Ihre Worte zeigen, dass sie trotz der schwierigen Zeit optimistisch bleibt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

