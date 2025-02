Kate Middleton: DAS wollen ihre Kinder beruflich machen

Hinter Kate Middleton liegt ein herausforderndes Jahr. Infolge ihrer Krebserkrankung musste sich die Herzogin einer Chemotherapie unterziehen und jegliche öffentliche Termine absagen. Mittlerweile befindet sich die 43-Jährige in Remission und kann ihren normalen Alltag wieder bewältigen.

In diesen schweren Zeiten spendeten Kate vor allem ihr Ehemann Prinz William und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis Kraft. Der Nachwuchs der Herzogin wächst und gedeiht und ihre ältesten beiden Kinder haben mittlerweile ganz eigene Pläne für ihre berufliche Zukunft.

Kate Middletons Nachwuchs hat große Pläne

Neun Jahre ist die kleine Prinzessin Charlotte mittlerweile alt. Momentan geht der royale Nachwuchs noch zur Schule, doch Charlotte soll in Zukunft eine wichtige repräsentative Funktion in der Familie übernehmen. Wie die britische Zeitschrift „Express UK“ berichtet, soll der royale Nachwuchs außerdem bereits in jungen Jahren Interesse an der Arbeit des National Health Service (NHS) zeigen. Ein Gespräch mit ihrem Vater Prinz William soll das Mädchen inspiriert haben.

Auch an einem Arbeitsplatz in der Pflege hätte Charlotte demnach erstes Interesse gezeigt. Der Insider verrät der britischen Zeitschrift weiter: „Sie ist offensichtlich noch ein kleines Kind, aber dennoch sind William und Kate sehr stolz. Sie ist so ein fürsorgliches kleines Mädchen, das genau weiß, was sie will, daher wären sie nicht überrascht, wenn sie die Pflege zu einem ihrer großen Anliegen macht, wenn sie älter wird.“ Und nicht nur die Neunjährige hat bereits große Ziele für die Zukunft…

Auch Prinz George soll bereits erste berufliche Interessen zeigen. Der Elfjährige ist laut der britischen „Daily Mail“ an der Arbeit in der Gastronomie interessiert. Erst vor Kurzem besuchte der Junge gemeinsam mit seiner Familie ein Restaurant in der Nähe von Sandringham. Der Besitzer berichtete kurz nach dem royalen Besuch, dass sich George vom hölzernen Pizzaofen begeistert zeigte. Demnach rief der Sohn von Kate Middleton: „Das ist, was ich tun möchte, wenn ich groß bin!“

Die Berufswünsche der kleinen Royals werden sich mit den Jahren sicherlich noch das ein oder andere Mal verändern. Kate Middleton und Prinz William werden ihren Nachwuchs garantiert bei all ihren Vorhaben unterstützen.