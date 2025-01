Kate Middleton: Krebs-Neuigkeiten – sie verkündet es selbst

2024 war ein herber Rückschlag für die Royals – insbesondere, was die Gesundheit der Königsfamilie anging. Nicht nur machte König Charles III. seine Krebsdiagnose öffentlich, sondern auch Kate Middleton. Während der Monarch weiterhin in Behandlung ist, konnte die Prinzessin von Wales vergangenen September aufatmen: Sie hat ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen.

Nur wenige Monate später folgt nun die nächste Nachricht für die Ehefrau von Prinz William.

Kate Middleton macht es offiziell

2025 soll ein Jahr voller Hoffnung werden – vor allem, wenn es um die Gesundheit von Kate Middleton geht. Nachdem sie ihre Krebserkrankung im März vergangenen Jahres öffentlich machte, zog sich die Prinzessin zunächst aus ihren royalen Pflichten zurück. Die Chemotherapie und der Rückzug aus der Öffentlichkeit zeigten Wirkung. Seit wenigen Monaten ist Kate wieder gesund zurück im Rampenlicht.

Und nun folgt bereits die nächste positive Nachricht für die Royals! Kate ist offiziell in Remission. Die 43-Jährige stattete am 14. Januar dem Royal Marsden Hospital einen Besuch ab, wie die britische „The Sun“ berichtet, und verkündete vor Ort die erleichternden Worte.

Kate Middleton: Nachricht lässt aufatmen

Endlich kann Kate Middleton aufatmen! Bei dem Besuch des Krankenhauses, wo sie während ihrer Therapie betreut und behandelt wurde, verkündete sie: „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung. Jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, dass es Zeit braucht, um sich an eine neue Normalität zu gewöhnen.“

Remission bedeutet, dass schon länger keine Krebszellen mehr gefunden wurden – damit ist Kate offiziell wieder krebsfrei! Weiter bedankte sie sich für die Unterstützung während der schwierigen Zeit: „Mein herzlicher Dank geht an all diejenigen, die William und mich in aller Stille begleitet haben, während wir alles durchgestanden haben. Wir hätten uns nicht mehr wünschen können.“

Mit diesen hoffnungsvollen Worten dürfte es in den kommenden Monaten für Kate Middleton sicherlich bergauf gehen – und ihre Fans stehen hinter ihr!