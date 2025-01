Kate Middleton: Expertin enthüllt – sie fühlte sich schuldig

Wenn man Kate Middleton so sieht, man könnte meinen, sie sei von Geburt an ein Mitglied der Königsfamilie. Ihr Auftreten, ihre Gelassenheit, ihre Stärke auch vor, nach und während der Krebserkrankung ist einer wahren Prinzessin würdig.

Doch bekanntlich war Kate Middleton einst eine Bürgerliche, bevor sie 2001 den Mann ihres Lebens traf – Prinz William. Seit 2002 sind der Prinz und die Tochter von einer Flugbegleiterin und eines Flugdienstberaters ein Paar. Über 22 Jahre also bereits. Eine lange Zeit, die nicht immer einfach war. Weder für die Princess of Wales selbst, noch für ihre Familie.

Kate Middleton fühlte sich für das Ende von Pippas Beziehung verantwortlich

Denn die stand durch die Beziehung zu Prinz William plötzlich ebenso im Rampenlicht. Ein Zustand, der sich besonders für das Liebesleben von Kates Schwester Pippa als Problem herausstellen sollte.

So berichtet der „Mirror“ nun über ein Liebesdrama, das sich schon vor einiger Zeit abgespielt hatte. Berichtet die Royals-Expertin Katie Nicholl doch in ihrem Buch „Kate, die zukünftige Königin“, dass die Beziehung von Pippa zu dem ehemaligen Cricket-Spieler Alex Loudon auch daran zerbrochen war, weil er mit dem plötzlichen Ruhm nicht zurechtgekommen war. Pippa und Alex waren 18 Monate lang zusammen. Der ehemalige Eton-Schüler begleitete Pippa sogar zur königlichen Hochzeit von William und Kate in die Westminster Abbey.

++ Frau spricht über Begegnung mit Kate Middleton: „Es war ihr einfach egal“ ++

„Kate fühlte eine gewisse Verantwortung, da sie wusste, dass sich alle in ihrer Familie in einer verletzlichen Lage befanden, da sie nun Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Cambridge, geworden war“, so Nicholl.

Vielleicht hatte es aber auch genauso laufen sollen. Schließlich hat Kates Schwester mittlerweile in James Matthews ihren Mann fürs Leben gefunden. Das Paar heiratete 2017, hat mittlerweile – genau wie Prinz William und Kate Middleton – drei Kinder miteinander.