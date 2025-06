Heinz Hoenig verkündet es – „Mache gute Fortschritte“

Im „Dschungelcamp“ 2024 wuchs Heinz Hoenig (73) vielen sofort ans Herz. Als bodenständiger „Camp-Opa“ konnte er viele Zuschauer für sich gewinnen und zeigte schon dort seinen eisernen Willen. Denn was Heinz Hoenig im vergangenen Jahr durchmachen musste, ist kaum vorstellbar.

Eine schwere bakterielle Infektion griff seine Speiseröhre an, sie musste komplett entfernt werden. Zweimal lag er im künstlichen Koma, einmal musste er sogar wiederbelebt werden. Ein medizinischer Albtraum, den der Schauspieler nur mit äußerster Kraft und eisernem Lebenswillen überstanden hat. Seit September letzten Jahres erholt sich Hoenig im Kreis seiner Familie und blickt nun optimistisch in die Zukunft.

Heinz Hoenig kämpft sich zurück ins Leben

Heinz Hoenig gibt nicht auf. Eine lebensnotwendige Aorten-OP steht noch aus, aber der Schauspieler blickt kämpferisch nach vorn. Seit September 2024 erholt er sich zu Hause bei seiner Familie und macht sichtbar Fortschritte.

„Ich mache gute Fortschritte. Meine Frau trainiert jeden Tag mit mir. Dank Annika und unseren tollen Kindern geht es mir so gut. Sie sind mein Antrieb und meine Motivation“, verrät Hoenig der „Bild„-Zeitung. Er kann wieder laufen, sogar Treppen steigen. Trotz künstlicher Ernährung hat er zugenommen.

Heinz Hoenig: Ehefrau Annika glaubt immer an ihn

An seiner Seite: Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Sie stützt ihn, glaubt an ihn, auch in den schwersten Zeiten. „Die wenigsten haben daran geglaubt, dass Heinz das schafft. Aber wir haben es durchgezogen“, sagt sie. Ihre Entscheidungen trafen sie gemeinsam, meist aus dem Bauch und lagen damit richtig.

Und Heinz hat große Pläne: „Ich will wieder Filme machen. Gute Filme. Und auf der Bühne stehen.“

Es ist diese positive Einstellung, die beeindruckt. Und das Ziel von Heinz Hoenig ist klar: Er will zurück ins Rampenlicht.