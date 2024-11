Heinz Hoenig in Tränen aufgelöst – der Grund ist überraschend

Heinz Hoenig hat in den letzten Wochen und Monaten eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht!

Eine lebensrettende Operation im Krankenhaus, bei der ihm die Speiseröhre entfernt wurde, zog einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus nach sich. Seit September ist Heinz Hoenig wieder zu Hause in Blankenburg im Harz. Der Weg zur Genesung ist nach wie vor beschwerlich und mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Beim Plätzchenbacken brechen bei dem Schauspieler jetzt alle Dämme.

Heinz Hoenig: Emotionaler Moment beim Plätzchenbacken

Gemeinsam mit seiner Frau Annika erlebt Heinz Hoenig einen besonderen Moment, als das Paar für die gemeinsamen Söhne Plätzchen backt. Während die beiden liebevoll den Plätzchenteig ausstechen, läuft im Hintergrund der Klassiker „Stand by me“ von Ben E. King. In diesem Moment bricht der Schauspieler in Tränen aus.

Heinz‘ Frau Annika, die diese Szene in ihrer Instagram-Story festhält, beschreibt den Moment mit rührenden Worten: „Wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar“. Sie hält Hoenig liebevoll an der Hand, während er stolz einen ausgestochenen Stern in die Kamera hält. Doch die Freude weicht plötzlich einer tiefen Rührung.

Das Lied habe für das Paar eine besondere Bedeutung, erklärt Annika Hoenig gegenüber „Bild“, da es der Song für ihren Hochzeitstanz gewesen sei. Es erinnert sie an unbeschwerte Zeiten und an ihr Versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. „Heinz weiß, dass unser bedingungsloser Zusammenhalt nicht selbstverständlich ist. Deshalb wird er in solchen Momenten sehr emotional und schätzt die gemeinsame Zeit mehr denn je“, berichtet sie weiter.

Heinz Hoenig blickt voller Dankbarkeit in die Zukunft

Nach 143 Tagen im Krankenhaus ist Heinz Hoenig wieder zu Hause, doch der Weg zurück zur alten Stärke ist mühsam. Seine Frau Annika ist gelernte Krankenschwester und unterstützt ihren Mann mit voller Hingabe. „Es gibt gute und weniger gute Tage“, sagt sie. „Tage, an denen er belastbarer ist und zum Beispiel Kekse backen kann. Aber es gibt auch Tage, an denen er keine Kraft mehr hat, aufzustehen“, erzählt sie von der traurigen Wahrheit.

Trotzdem blickt Heinz Hoenig optimistisch in die Zukunft. „Keiner von uns weiß, wie viel Zeit er noch hat“, sagt Annika. „Aber Heinz denkt lieber daran, dass er noch viele Jahre mit uns verbringen kann. Und dafür lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen.“