Heinz Hoenig: Ehefrau verrät – „Wäre keine Option für mich“

Es war eine wahre Schocknachricht: Im April 2024 musste Ex-Dschungelstar Heinz Hoenig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Zustand des ehemaligen Schauspielers war lange kritisch, monatelang kämpfte er ums Überleben.

Doch nach rund 143 Tagen durfte Heinz Hoenig dann endlich wieder zu seinen Kindern und seiner Frau Annika nach Hause. Doch wie funktioniert das Zusammenleben im Hause Hoenig so? Seine Ehefrau gibt via Instagram exklusive Einblicke – und überrascht mit einer Aussage.

Heinz Hoenig: Frau Annika lässt tief blicken

In den letzten Monaten war Annika Kärsten-Hoenig stets an der Seite ihres kranken Ehemannes. Dabei hielt sie die Fans des ehemaligen Schauspielers aber auch stets auf dem Laufenden. Via Instagram gibt es immer wieder Updates zu Heinz Hoenigs Gesundheitszustand und ihrem eigenen Wohlbefinden.

Neulich erzählt Annika, wie das Zusammenleben mit Heinz Hoenig so funktioniert, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. „Es klappt besser als angenommen”, so die 39-Jährige. Doch es gibt auch den ein oder anderen schwierigen Moment, beichtet die Ehefrau von Heinz Hoenig.

„Es wäre eben keine Option für mich„

Nach so einem schweren Schicksalsschlag dürfte es wohl für keinen Menschen einfach sein, wieder ein normales Leben zu führen. Viele würden professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um die letzten Monate zu verarbeiten. Doch nicht so Annika Kärsten-Hoenig: „Es wäre eben keine Option für mich, weil ich ja schon auch Schwierigkeiten habe, mich da irgendjemanden so anzuvertrauen.”

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Annika scheint ihren eigenen Weg gefunden zu haben, die schwierige Zeit zu verarbeiten. Die 39-Jährige hat sich entschieden, einen Podcast aufzunehmen! Dort möchte sie erzählen, wie sie das Ganze empfunden hat.