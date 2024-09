Heinz Hoenig: Schockmoment für seine Frau Annika! Plötzlich brannte ihr Haus

Es wird einfach nicht ruhig um Heinz Hoenig und seine Frau Annika. Seit Monaten ist der ehemalige Schauspieler im Krankenhaus und muss dort versorgt werden. Nachdem er an seiner Speiseröhre operiert wurde, wartet er auf eine lebensnotwendige Operation an der Aorta.

Seine Frau Annika kümmert sich rührend um Heinz Hoenig und hält zu Hause die Stellung. Doch genau dort kam es neulich zu einem Unglück. Plötzlich brannte es im Haus der 39-Jährigen! Nachdem sie das Feuer entdeckt hatte, musste alles ganz schnell gehen.

Heinz Hoenig: Horror-Szenario für Annika

Es waren wahre Schrecksekunden für Annika Kärsten-Hoenig. Am 7. September entdeckte sie einen Brand in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie gemeinsam mit Heinz Hoenig und den beiden Kindern lebt.

„Gegen 21 Uhr telefonierte ich mit einer Freundin und bemerkte plötzlich bei einem Blick aus dem Fenster, dass Feuer im Seitengebäude ausgebrochen war. Ich verließ sofort die Wohnung und lief in den im Haus ansässigen Imbiss“, erzählt die 39-Jährige gegenüber Bild. Anschließend musste alles ganz schnell gehen.

Heinz Hoenig: Evakuierung bei Frau Annika

Kurz darauf kam dann auch schon die Feuerwehr und evakuierte das gesamte Haus. Auch Annika musste ihre Wohnung räumen. Ihre Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht im Haus, sondern waren wohl bei den Großeltern.

„Ich bin dann gegen 22.15 Uhr ins Krankenhaus gefahren und habe die Nacht im Stuhl neben dem Bett meines Mannes verbracht. Eine absolute Ausnahme. Umso dankbarer bin ich, dass uns das gewährt wurde“, sagt Annika Kärsten-Hoenig gegenüber Bild.

Am nächsten Morgen war der Spuk dann vorbei und die 39-Jährige konnte wieder in die Wohnung. Was ein Glück!