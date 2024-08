Heinz Hoenig: Drama um Behandlungskosten – ihm fehlen 200.000 Euro

Seit über 100 Tagen liegt Schauspieler Heinz Hoenig in einer Berliner Klinik und kämpft um sein Leben. Doch den „Das Boot“-Darsteller plagen nicht nur gesundheitliche, sondern auch finanzielle Probleme – die Kosten für seinen Krankenhaus-Aufenthalt explodieren. Auch die Gelder aus den Spendenaufrufen decken nicht die so dringend benötigte ärztliche Behandlung.

Heinz Hoenig: Kritik an Spendenaufruf

Die Krankenakte von Heinz Hoenig ist lang – seit vier Monaten ist er bereits schwer krank. Was mit einer bakteriellen Infektion startete, stellte sich als lebensgefährliche Komplikation heraus. Heinz Hoenig fiel ins Koma. Dann ging es bergauf, die OP an seiner Speiseröhre konnte durchgeführt werden. Doch vor wenigen Tagen offenbarte Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig: Ihr Mann musste bereits wiederbelebt werden.

Momentan wartet der Ex-„Dschungelcamp“-Kandidat immer noch auf einen Eingriff an der Aorta. Die laufenden Kosten für die Klinik und die Behandlungen steigen immer weiter an. Um diese für den stark angeschlagenen Filmstar zu decken, rief seine Liebste zur Spende auf – doch die Hilfsaktion kam nicht bei jedem gut an.

Unter anderem behaupteten Kritiker, Annika würde die Gelder für andere Ausgaben zweckentfremden. Nun soll Heinz Hoenig nach Hause geholt werden, eine häusliche Pflege soll sich um ihn kümmern. Erneut kommt Kritik auf, woher die Einnahmen dafür rühren sollen.

Heinz Hoenig: Anwalt soll nun helfen

Annika Kärsten-Hoenig weist die Anschuldigungen jetzt zurück und wehrt sich auf Instagram. Dabei enthüllt sie auch: Ende Juni beliefen sich die Kosten der ärztlichen Behandlung bereits auf 400.000 Euro. Über 178.000 Euro wurden bisher auf der Plattform GoFundMe gesammelt – ein Großteil der Rechnungen bleibt somit weiterhin offen, mehr als 200.000 Euro müssen noch beglichen werden.

Eine Krankenversicherung für den Schauspieler soll nun Abhilfe schaffen. „Wir gehen davon aus, dass Heinz bis zu seiner (vorläufigen) Entlassung krankenversichert ist. In seinem ‚Fall‘ ist das mehr als komplex, worüber unser Anwalt (dem wir vollstes Vertrauen schenken!) und wir, nach Abschluss, die Öffentlichkeit gerne aufklären werden“, erläutert Annika Kärsten-Hoenig.

Heinz Hoenig wurde aus seiner privaten Krankenkasse rausgeschmissen, als er die Zahlungen dafür nicht mehr decken konnte. Seitdem kämpft Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig bereits um eine Wiederaufnahme ins Versicherungssystem, wie sie im Mai bei „stern TV“ berichtete.